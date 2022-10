Il Castelfidardo di scena ad Urbino. Giuliodori: «Dobbiamo sbloccarci»

Il Castelfidardo riparte dopo l’ultima sconfitta. In questo avvio di campionato poco fruttuoso sotto il profilo dei punti raccolti, i biancoverdi cercano di scuotersi e cancellare così lo zero nella casella dei punti in classifica generale. Nel prossimo turno i ragazzi di mister Marco Giuliodori sono impegnati sul campo dell’Urbino, un avversario ostico reduce da due successi, contro rivali di spessore come Valdichienti Ponte e Chiesanuova, ed una sconfitta. Un mix di giovani e giocatori esperti che darà battaglia fino all’ultimo. Ma i fisarmonicisti in settimana hanno lavorato duramente per tentare di invertire questo trend e tenere il passo, come successo in Coppa Italia d’Eccellenza. Il trainer biancoverde non potrà contare su Ruiz, squalificato, e Bandanera infortunato.

«Non sarà una gara semplice - dice l’attaccante biancoverde Alessandro Cognigni – anche perché dopo queste sconfitte di inizio campionato sarà necessario per noi invertire subito la rotta. Abbiamo bisogno di punti, in settimana abbiamo lavorato duramente proprio per cercare di interrompere questo digiuno».

«Affrontiamo una formazione che è reduce da un risultato importante, come il successo ottenuto sul campo del Chiesanuova – afferma il trainer del Castelfidardo, Marco Giuliodori – ma al di là delle qualità dei nostri avversari, è soprattutto in casa nostra che dobbiamo guardare. E’ necessario fare quel passo in avanti necessario a centrare un risultato positivo: nelle varie sedute di allenamento ci siamo concentrati sui limiti mostrati nelle precedenti uscite, con particolare riferimento agli errori che abbiamo commesso. Perché in un campionato difficile come è l’Eccellenza, con lo spessore tecnico delle squadre che vi partecipano, non è possibile fare certe concessioni. Questo è un gruppo giovane, molto rinnovato, ed il lavoro tocca tutti gli ambiti, da quello mentale, a quello tecnico, fino a quello tattico: ci sono elevati margini di miglioramento, ma adesso è fondamentale riuscire a sbloccarci».