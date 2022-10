Castelfidardo ancora nel tunnel, per l'Urbino vittoria all'inglese

Nessuna buona notizia al “Montefeltro” per il Castelfidardo, che incassa la quarta sconfitta in quattro gare e resta sul fondo della graduatoria con l’Atletico Porto S.Elpidio. Bottino pieno per l’Urbino, che prosegue nella sua striscia positiva dando continuità all’affermazione ottenuta sul campo del Chiesanuova e salendo così sul gradino più basso del podio. La squadra fidardense, con l’esigenza di muovere una classifica deficitaria, approccia alla sfida con grande prudenza, provando a concedere poco ai padroni di casa i quali, comunque, riescono a farsi vivi nell’area ospite già al 3’, con l’inzuccata di Esposito che alza troppo la mira. Ci riprova poco dopo l’Urbino con Lombardi il quale, al 19’, viene fermato a due passi da David e successivamente con Calvaresi la cui conclusione viene deviata in corner dalla difesa biancoverde.

Non cambia il copione nella ripresa, in cui sono i ducali a tenere in mano le redini della gara. Subito in apertura David miracoleggia su Dalla Bona di testa, poi al 52’ ipnotizza Carnesecchi messo a pochi metri dalla porta dall’assist di Esposito, quindi sul prosieguo dell’azione Calvaresi da due passi spedisce clamorosamente a lato. Al 67’ proteste locali per una caduta in area di Esposito al momento di battere a rete, ma un minuto il direttore di gara concede la massima punizione per un fallo nuovamente commesso su Esposito, trasformata dal portiere Fiorelli con la consueta freddezza. Si riversa in attacco il Castelfidardo ma senza mai impensierire la difesa gialloblù guidata da un gigantesco Giunchetti. L’Urbino controlla e non accade più nulla fino al recupero, quando la svista di David su tiro cross di Nisi permette all’undici di Ceccarini di raddoppiare e chiudere definitivamente i conti.

Il Tabellino:

URBINO - CASTELFIDARDO 2-0 (0-0 p.t.)

URBINO CALCIO: Fiorelli, Nisi, Tamagnini (5’ Carnesecchi), Dalla Bona, Giunchetti, Magnani, Boccioletti, Morani, Calvaresi (76’ Montesi), Esposito (74’ Cenerini), Lombardi (58’ Innocenti) All. A. Ceccarini

CASTELFIDARDO: David, Strologo, Fermani (85’ Suarato), Cesca, Fabiani, Francesconi, Coppi, Crescenzi (73’ Ristovski), Cognigni, Braconi, Guella (56’ Baldoni). All. Giuliodori

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Paradisi (PU), Giacomucci (PU)

RETI: 68’ Fiorelli su rig., 94’ Nisi