Sassaroli batte due colpi, i Portuali sbancano Urbania

La doppietta di Sassaroli regala ai Portuali il salto nella zona play-off. La formazione dorica espugna Urbania, al termine di un match in cui i padroni di casa sono apparsi sottotono, seppur privi di alcune pedine importanti (Temellini, Giovannelli, Fraternali e Pagliardini) e che ha visto la formazione dorica sfruttare adeguatamente le occasioni create, sbloccando il punteggio nel primo tempo e legittimando la propria supremazia nella ripresa.

L’undici di Ceccarelli passa alla prima vera occasione creata: assist di Rossini a beneficio di Sassaroli e pallone nel sacco per l’1-0. La reazione dei padroni di casa c’è, ma non è sufficientemente concreta, al punto che prima del duplice fischio sono ancora i “Dockers” a sfiorare la rete con una bella conclusione al volo di Tonini, poco fortunata. L’auspicato cambio di passo dell’Urbania non prende corpo al rientro delle squadre dagli spogliatoi, sebbene la squadra di Omiccioli riesca a conquistare metri ed anche a rendersi pericolosa con Omiccioli. A chiudere in cassaforte in tre punti per i dorici è la rete del 2-0, che cade al 76’: corner di Mascambruni, Sassaroli è puntuale all’appuntamento ed il raddoppio è servito.

Il Tabellino:

URBANIA – PORTUALI 0-2 (0-1 p.t.)

URBANIA: Ducci, Tuci (72’ Fraternali), Aluigi, Brisigotti (54’ Monceri), Renghi, Rossi, Cantucci, Paradisi, Ottaviani, Braccioni (33’ Catani), Bicchiarelli. All. Omiccioli

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Garuti (62’ Bozzi), Tonini, Morbidoni (88’ Romanelli), Savini, Rossini, Ribichini (87’ Rinaldi), Sassaroli, Gioacchini (62’ Mascambruni), Marzioni (69’ Moschini), Carnevali. All. Ceccarelli

ARBITRO: Cacchiarelli (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Gasparri (PU), Principi (AN)

RETI: 14’ e 80’ Sassaroli