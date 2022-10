Pagliardini accende l'Urbania, il Marzocca resta a guardare

Una doppietta di Pagliardini regala il terzo en-plein casalingo all’Urbania e spinge giù l’Olimpia Marzocca, che al “Comunale” incassa la sesta sconfitta in campionato – la quarta in trasferta – e resta malinconicamente sul fondo di una classifica che vede i biancoazzurri già pesantemente in ritardo dalla zona tranquillità. Molte le esitazioni sotto porta dei padroni di casa, così come parecchi sono stati gli interventi provvidenziali compiuti dall’estremo difensore della formazione di mister Giuliani, decisivo nell'evitare un passivo ulteriormente pesante.

Tema tattico del match che si delinea già nei primi venti minuti di gioco, in cui l’Urbania preme ed il Marzocca prova a replicare agendo di rimessa, ma a sbloccare il risultato è un’ingenuità della retroguardia dell’Olimpia poco prima della mezz’ora: su una palla riconquistata, l’azione si sviluppa sull’asse Rasponi-Ottaviani e per Pagliardini è un gioco da ragazzi insaccare il gol dell’1-0. Sul finire del primo tempo è ancora l’autore della prima rete a cercare il raddoppio, trovando però sulla sua strada un attento Giovagnoli.

Estremo difensore biancazzurro che si esalta anche in apertura di ripresa: prima al 51’ su Paradisi e cinque minuti dopo ancora su uno scatenato Pagliardini. Il Marzocca ha la palla buona per riequilibrare le sorti del match quando, al minuto 69, Canulli si trova in posizione ideale per battere a rete, ma Ducci riesce a mettere la toppa giusta per coprire il buco difensivo. Da gol sbagliato a gol subito, perché un giro di lancette più tardi il solito Pagliardini su assistenza di Ottaviani mette in ghiaccio il risultato griffando sul tabellino la doppietta personale. Tre punti al sicuro per l’Urbania, che potrebbe anche calare il tris nel recupero, ma il lob di Brisigotti va sul fondo dopo aver colpito la parte superiore della traversa.

Il Tabellino:

URBANIA - OLIMPIA MARZOCCA 2-0 (1-0 p.t.)

FERMIGNANESE: Ducci, Renghi, Aluigi (82’ Brisigotti), Catani, Giovanelli Fraternali, Temellini, Pagliardini (71’ Rossi), Bicchiarelli (54’ Franca), Ottaviani (71’ Fraternali), Paradisi, Rasponi ( 66’ Cantucci). All. Omiccioli

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Breccia (82’ Santi Amantini), Pigini (73’ Campomaggi), Roberto (71’ Rossetti), Fabini, Rossi, Tomba, Abbruciati (70’ Arsendi), Canulli, Clementi (55’ Tonucci), Paolini. All. Giuliani

ARBITRO: Eletto (MC)

ASSISTENTI: Pizzuti (MC), Bilò (AN)

RETI: 28’ e 70’ Pagliardini