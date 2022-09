Il Moie rimonta due volte, ma Pagliardini nel finale fa decollare l'Urbania

L’Urbania riscatta la sconfitta patita sette giorni fa sul campo dell’attuale capolista Mondolfo Marotta, e sul finale di gara riesce a strappare i tre punti piegando il Moie. Le pessime condizioni atmosferiche non hanno fatto comunque mancare le emozioni: i padroni di casa vanno due volte in vantaggio, ma vengono ripresi dai rossoblu che solo sul finale alzano bandiera bianca arrendendosi al guizzo di Pagliardini, entrato a match in corso e autore del gol partita.

Dopo una fase di studio, la partita decolla a metà dei primi 45 minuti di gioco: Fraternali innesca Cantucci che conclude verso la porta facendo terminare la sfera alle spalle di Anconetani. A due giri di lancette dalla conclusione della prima frazione, il Moie Vallesina perviene al pareggio con un bel colpo di testa di Marini, il più lesto in area sugli sviluppi di un’azione nata da un tiro dalla bandierina. Prima del riposo, l’Urbania riesce però a ritornare avanti nel punteggio: Fraternali va giù in area, Braccioni dagli undici metri non sbaglia ed i locali si presentano all’intervallo avanti 2-1. Il Moie non cede, parte bene nella seconda metà di match, ed al 58’ ristabilisce nuovamente la parità grazie al gol siglato da Carboni. Tutto lascia presagire al 2-2 finale, ma è Pagliardini al minuto 89 a piazzare la stoccata che regala i tre punti ai padroni di casa.

Il Tabellino:

URBANIA – MOIE VALLESINA 3-2 (2-1 p.t.)

URBANIA: Ducci, Rossi, Aluigi, Brisigotti (80’ Franca), Renghi, Tuci, Cantucci (73’ Pagliardini), Paradisi (91’ Temellini), Fraternali (65’ Ottaviani), Braccioni, Bicchiarelli (70’ Giovannelli). All. Omiccioli

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Giampaoletti, Carboni (75’ Cercaci), Balducci, Marini, Ruggeri, Mosca (91’ Canulli), Rossetti (73’ Pandolfi), Berardi, Costantini. All. Rossi

ARBITRO: Eletto (MC)

ASSISTENTI: Principi (AN), Domenella (AN)

RETI: 25' Cantucci, 43’ Marini, 46’ Braccioni su rig., 58’ Carboni, 90’ Pagliardini