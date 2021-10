Rimonta e sofferenza finale: l'Urbania fa il pieno contro il Fabriano Cerreto

Nonostante qualche brivido finale, l'Urbania confeziona la seconda vittoria consecutiva battendo in rimonta il Fabriano Cerreto dell'ex Simone Pazzaglia. Gara piena di insidie come si pensava alla vigilia, ma l'Urbania ha un buon approccio: al 5' Lucciarini ha lo spazio per andare al tiro, ma alza troppo la mira, mentre al minuto 13, su corner battuto da Lucciarini, Rossi non trova il bersaglio.

Si fanno vedere anche gli ospiti: Ruggeri al 19' calcia col sinistro senza fortuna. Poco dopo Santini, estremo difensore ospite, non si lascia sorprendere smanacciando al 25’ un tentativo di Bicchiarelli, e poi ripetendosi al 32’ mettendo in corner un'incornata di Fraternali. Passa un minuto ed arriva l'inaspettato vantaggio ospite, con una ripartenza letale condotta da Montagnoli e finalizzata da Pagliari.

Dopo l'intervallo esce fuori un' Urbania ancora più determinata, capace nel giro di un quarto d'ora di ribaltare il punteggio grazie a Fraternali e Cantucci: il bomber biancorosso realizza il penalty del pari (decretato per un contatto all’interno dell’area di rigore tra Dolciotti e Cantucci) e successivamente confeziona l'assist per il numero 3, freddo nel mettere alle spalle di Santini. Il Comunale esulta ed incita a gran voce la squadra di Sartini, Pazzaglia prova a pescare dalla panchina ed i suoi non mollano: 82', Pagliari colpisce la traversa da corner. Passano altri due minuti e Ducci compie il miracolo in uscita a valanga su Santamarianova, prima di un paio di mischie e traversoni che fanno sudare freddo il pubblico di casa, fino al liberatorio triplice fischio di Ubaldi di Fermo. Urbania con 9 punti in classifica, a ridosso della zona play off, con alle porte il derby del prossimo turno ad Urbino.

Il Tabellino:

URBANIA – FABRIANO CERRETO 2-1 (0-1 p.t.)

URBANIA: Ducci, Rossi (77' Temellini), Cantucci (84' Hoxha), Giovannelli, Renghi, Aluigi, Cusimano, Catani, Fraternali (88' Patrignani), Lucciarini (93' Sema), Bicchiarelli (81'Brisigotti). All. Sartini.

FABRIANO CERRETO: Santini, Crescentini, Mulas (81' Fioranelli), Pagliari, Lattanzi (68' Aquila), Lispi, Montagnoli, Marengo, Ruggeri, Dolciotti (56' Santamarianova), Tizi (76' Genghini). All. Pazzaglia

ARBITRO: Ubaldi (FM)

ASSISTENTI: Bilò (AN), Pascoli (MC)

RETI: 34’ Pagliari, 53’ Fraternali su rig., 60’ Cantucci