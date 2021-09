La formazione Under 19 del Cus Ancona pronta a partire

Tutto pronto in casa del Cus Ancona per l’inizio della preparazione dell’under 19, impegnata nel campionato nazionale guidata da Alessio Santilli. Il conto alla rovescia è praticamente iniziato con il gruppo che inizierà a lavorare lunedi 20 settembre agli impianti del Cus Ancona a Posatora, come conferma lo stesso tecnico che prova anche a fare il punto della situazione.

«Il gruppo è quello dello scorso anno fatta eccezione per Pupilli andato al Verbena mentre – spiega Santilli - Baldassari e Croitoru sono stati aggregati in prima squadra. Abbiamo una quindicina di elementi, la voglia di iniziare è davvero tanta anche per il fatto che il campionato comincerà il 9 ottobre. Gli allenamenti ovviamente dovranno seguire i protocolli previsti per il Covid 19, in poche parole le stesse precauzioni che abbiamo adottato nella passata stagione. Il gruppo è buono, tanti ragazzi sono cresciuti ma la nostra è una squadra particolarmente giovane».

Santilli ha vinto il titolo regionale under 17, la Coppa Marche under 17, il titolo regionale under 19 ed è riuscito lo scorso anno a portare questi ragazzi alla fase nazionale.

«Vincere fa sempre piacere – commenta – i traguardi che sono riuscito a raggiungere appartengono al gruppo, fanno parte dei ricordi ma dobbiamo sempre guardare avanti a caccia di nuovi successi. Il passato deve essere una fonte di stimolo per questi ragazzi, conquistare dei titoli regionali in rapida successione non è cosa che capita tutti i giorni. Vedere che i nostri ragazzi dall’under 19 sono pronti per debuttare in serie A2 con la prima squadra è motivo di grande soddisfazione. Il campionato nazionale under 19 esprime sempre dei valori piuttosto alti almeno per quello che riguarda l’aspetto tecnico. Come se non bastasse, quest'anno ci potremo ritrovare un girone con tante squadre marchigiane il che significa una serie di derby. Entro la prossima settimana sapremo quali squadre ci saranno nel girone e sopratutto il calendario».