Under 10 ed Under 12 dell'Ancona Respect protagoniste a Torrette

Continua il percorso di crescita intrapreso dal settore giovanile dell’Ancona Respect, impegnato in diversi tornei, allo scopo di fare esperienza utilizzando l’attività sportiva come forma di divertimento e di condivisione. Il 25 aprile le formazioni doriche hanno quindi preso parte alla manifestazione organizzata dai Portuali Ancona, che ha richiamato a Torrette di Ancona un numero notevole di partecipanti. In ambito femminile, sono stati varati due triangolari, sia per le formazioni Under 10 che per quelle Under 12, che hanno visto anche l’adesione di Boca Civitanova e Sirolese.

E’ invece amaro il rientro in campo, dopo le festività pasquali, per l’Ancona Respect militante nel torneo di Eccellenza femminile. La formazione biancorossa, nell’incontro valevole per il settimo turno del campionato, è stata sconfitta 3-0 dalla Yfit Macerata, salita così al secondo posto in graduatoria. Netta battuta d’arresto per le doriche, che hanno subito le reti di Cavagna (doppietta) e Capponi, scivolando così – per effetto del secondo passo falso stagionale - al terzo posto della graduatoria superate proprio dalla compagine maceratese. L’occasione di riscatto si presenterà quindi tra due settimane, quando le biancorosse ospiteranno il Sibillini United fanalino di coda del torneo.