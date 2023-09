1° Trofeo Dorico Women Under 17: vince il Riccione, applausi all'Ancona finalista

Sei squadre, 120 partecipanti, tanta qualità in campo e un’organizzazione pressoché perfetta, Un successo a 360° quello ottenuta dalla prima edizione del “Trofeo Dorico Women”, vetrina importante per diverse squadre regionali e nazionali nel panorama dell’Under 17 di calcio femminile. Al termine degli incontri andati in scena al “Dorico” nella giornata di domenica, ad alzare la coppa è il Riccione, che sale sul gradino più alto del podio dopo la lotteria dei rigori che ha deciso la finalissima, ma tanti e meritati applausi vengono tributati all’Ancona Respect, che ha conteso il successo alle romagnole fino all’epilogo arrivato coi i tiri dal dischetto.

Piazza d’onore che sottolinea la crescita e la maturazione di un gruppo sempre più solido e competitivo, ma ci sono anche i premi individuali a rimarcare i valori espressi sul rettangolo di gioco dalle biancorosse. Il titolo di capocannoniere è andato infatti alla dorica Sophia Lisica, prima nella classifica con 3 reti insieme ad Aurora Lancioni della Jesina Calcio Femminile, e “award” di miglior portiere a Maya Abram, unico estremo difensore a non aver subito gol negli incontri disputati. La graduatoria finale ha visto la Spal chiudere al 3° posto, poi a seguire Jesina, Gualdo e Rimini.

«Al di là del risultato sportivo e dei premi individuali ottenuti – dice il tecnico biancorosso, Alessio Abram – è stata senza dubbio una bellissima giornata di sport, che ci rende orgogliosi e contribuisce a farci lavorare con ulteriore entusiasmo in quello che è lo sviluppo del movimento femminile nella città. Il campo ci ha visto vincere 6-0 con il Rimini e pareggiare con la Spal, qualificandoci per la finalissima in virtù della migliore differenza reti. Un po’ di rammarico c’è per la sconfitta ai rigori, ma restano tre eccellenti prestazioni fornite che ci fanno capire che la strada intrapresa è quella giusta. E ci hanno fatto piacere i complimenti dell’Assessore Giovanni Zinni, che è intervenuto alla premiazione, ed ha riconosciuto la bontà della nostra attività, garantendoci che gli organi competenti faranno la loro parte per promuovere ancora di più il calcio femminile in città».