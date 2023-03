Ancona, a Sassari per lo scacco alla...Torres

Cinque giornate alla conclusione della regular season ed un futuro ancora tutto da redigere per l’Ancona. Che potrebbe già alla fine del week-end tagliare il traguardo della matematica qualificazione agli spareggi promozione, ma che ha bisogno in questo rush finale di ritrovare brillantezza e soprattutto punti, necessari per arrivare in una posizione più comoda possibile nella griglia di partenza dei play-off. La trasferta in Sardegna, disagevole, non lo è solo logisticamente. Perché se contro le squadre isolane in questa stagione i dorici non hanno mai perso, la Torres a cui i biancorossi faranno visita è alla ricerca di un successo che manca da diverse settimane. E per scuotere dal torpore una squadra reduce da un punto nelle ultime cinque uscite, la dirigenza ha richiamato in panchina quell’Alfonso Greco avvicendato a cavallo della fine del 2022 da Stefano Sottili (il quale ha terminato la sua avventura con tre vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte) ed a cui spetterà il compito di risollevare i rossoblù.

Sul fronte biancorosso, oltre agli squalificati Gatto e Simonetti, fermati per somma di sanzioni, a Sassari mancherà anche Melchiorri, alle prese con l’infortunio al gomito patito alla fine del primo tempo del match contro il Cesena: il tridente d’attacco dovrebbe pertanto contemplare Spagnoli al centro con Petrella e Di Massimo esterni. Più dubbi a centrocampo, dove sono disponibili Prezioso, Paolucci e Basso, impiegabili contemporaneamente nel caso di una mediana a tre, oppure solo due qualora Colavitto decidesse di varare il 3-4-3 che prevederebbe l’allineamento di Mezzoni e Martina alla coppia di pedine piazzate nella zona nevralgica del campo. In questo caso, nel pacchetto arretrato a protezione di Perucchini ci sarebbe spazio per Camigliano insieme a Mondonico e De Santis.

In Sardegna si contano 13 precedenti tra le due squadre: 4 successi rossoblù (ultimo 2-0 nella serie C 1969/70), 7 pareggi (ultimo 0-0 nella serie C 1970/71) e 2 vittorie ospiti (ultima 2-0 nella serie C 1972/73, grazie alle reti di Caccia e Bussolari). Torres a secco di gol oramai da 442’: l’ultimo centro è stato firmato da Gianola nei minuti iniziali del derby sardo perduto 1-3 ad Olbia lo scorso 26 febbraio. I sassaresi, reduci da 1 punto nelle ultime 5 giornate, non vincono dal 19 febbraio scorso, in occasione dell’1-0 sull’Alessandria al “Sanna”. Ancona a +14 su Fermana e Recanatese, ad oggi prime delle escluse dai playoff: i biancorossi si qualificherebbero aritmeticamente alla post-season (a prescindere dalla posizione in griglia) se il vantaggio restasse tale, o calasse anche a +13. In caso di 12 punti di differenza, scontri diretti in parità contro la Fermana (reciproco successo in casa per 2-1), da giocare il ritorno contro la Recanatese, battuta 4-0 al “Del Conero” all’andata. A Sassari il fischio d’inizio è previsto per le 14.30, dirigerà l’incontro il signor Domenico Mirabella di Napoli insieme agli assistenti Marco Ceolin di Treviso e Davide Santarossa di Pordenone. Quarto ufficiale: Alessandro Colelli di Ostia Lido.