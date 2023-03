Ancona, l'analisi del d.s. Micciola: «Squadra poco "cattiva" sotto porta»

Quella vittoria esterna che manca da fine gennaio non è arrivata. L’Ancona torna dalla Sardegna con un punto che muove la graduatoria, ma al tempo stesso rimarca ulteriormente la differenza di passo delle ultime settimane tra i biancorossi e le dirette concorrenti alle prime posizioni. Il d.s. dorico Francesco Micciola guarda al bicchiere mezzo pieno, ma anche alle carenze di questa Ancona a cui evidentemente manca qualcosa – o qualcuno – in grado di garantire il definitivo salto di qualità.

“Potevamo anche perdere – commenta il direttore sportivo – dopo aver avuto l’opportunità di chiudere la partita a nostro favore. Dopo l’errore dal dischetto la squadra ha subito un contraccolpo psicologico negativo. In pieno recupero Perucchini ha salvato il risultato, perciò accettiamo il punto ottenuto, cercando di valorizzarlo sabato prossimo. Come con il Cesena abbiamo avuto tante occasioni, dobbiamo essere più lucidi, cattivi. Credo che stia mancando soprattutto la capacità di essere concreti in area avversaria, visto che creiamo almeno quattro occasioni ogni volta ma fatichiamo a sfruttarle. Gli alti e bassi che abbiamo registrato quest’anno farebbero pensare a questo, e forse servirebbe qualche calciatore di più spiccata personalità. I numeri di queste otto partite ci penalizzano ed è giusto che ognuno di noi si assuma le proprie responsabilità. Accettiamo le critiche nella speranza che presto possano tramutarsi in applausi».

Dal recente passato all’immediato futuro, con il direttore sportivo del club biancorosso che volge lo sguardo al prossimo, importantissimo confronto in programma sabato al “Del Conero”. «Con la Carrarese dovremo vincere e convincere – conclude Micciola – ed abbiamo bisogno di una vittoria che riporti entusiasmo. Dobbiamo preparare bene il match, andare in campo con l’atteggiamento giusto: sono convinto che sabato faremo una grande prestazione e faremo di tutto per vincere. Lo meritano i tifosi, lo merita il patron Tony Tiong. Sono ancora convinto che l’Ancona possa concludere la stagione nel migliore dei modi. Se poi qualcuno non si dimostrasse all’altezza, ne terremo conto al momento delle valutazioni finali».