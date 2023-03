L'Ancona sciupa il match-point, la Torres ringrazia ed impone il pari

Non si interrompe il digiuno di vittorie esterne dell’Ancona, che si trova ancora un volta a dover fare i conti con la carenza del colpo risolutore, del pugno da k.o. e dopo essere andata in vantaggio in quel di Sassari, si fa raggiungere dalla Torres ed alla fine torna dalla Sardegna con un punto. Risultato che permette di mantenere l’imbattibilità stagionale con le formazioni isolane, ma come già capitato in passato arricchisce la galleria delle occasioni perdute, specie in considerazione del rigore sbagliato sull’1-0 che avrebbe permesso alla squadra di mister Colavitto di raddoppiare e magari di spalancare le porte ad un match – e ad un epilogo – più diverso e maggiormente gratificante.

Partenza più convinta da parte dei padroni di casa, che al 6’ confezionano la prima palla gol con il colpo di testa di Saporiti su traversone di Pinna che non inquadra lo specchio della porta. Ma al 13’ i dorici sbloccano il punteggio: Di Massimo scatta sul filo del fuorigioco e batte Garau tra le proteste degli isolani per una presunta posizione di off-side dell’attaccante biancorosso. La risposta della Torres non si fa attendere, con il sinistro a giro di Saporiti al quarto d’ora che non trova il bersaglio ed al 18’ con il legno centrato di Dametto che centra la parte interna del palo. Scoppiettante la fine del primo segmento di gara, con la parata in due tempi di Perucchini sul tentativo di Urso su imbeccata di Lora; l’estremo difensore dorico si ripete poi al 41’ prima su Dametto e successivamente sull’inzuccata di Scotto seguente ad calcio d’angolo. Ma a pesare nell’economia del risultato è anche l’occasione non sfruttata da Di Massimo, che al 39’ da posizione privilegiata spedisce la sfera alta.

Non è, però, la palla più ghiotta per il raddoppio. Che si materializza poco dopo il rientro delle squadre dagli spogliatoi dopo il riposo: Petrella viene steso in area da Pinna, e l’arbitro decreta la massima punizione, sciupata però da Di Massimo che calcia fuori. Passato la spavento, la Torres riesce a raddrizzare il match: sfiora l’1-1 al 51’ con la conclusione di Urso che alza troppo la mira, e trova la rete del pari al 58’ con la rete di Saporiti che corregge un rete un centro di Scotto. L’Ancona cerca di rispondere senza però riuscire ad impensierire Garau, ma l’ultima porzione di incontro è principalmente a tinte rossoblù, con tanto di brivido finale in pieno recupero con il colpo di testa di Dametto su corner di Liviero che spedisce la sfera poco oltre la traversa.

Il Tabellino:

TORRES-ANCONA 1-1 (0-1 p.t.)

TORRES: Garau, Fabriani, Antonelli, Dametto, R. Pinna (85’ Lisai), Saporiti (76’ Omoregbe), Lora (61’ Masala), Urso, Liviero, Scotto, Scappini (61’ Diakite). All. Greco

ANCONA: Perucchini, Fantoni, De Santis, Camigliano, Mezzoni, Paolucci (67’ Basso), Prezioso, Martina, Petrella (67’ Lombardi), Spagnoli, Di Massimo (67’ Moretti). All. Colavitto

ARBITRO: Mirabella (Napoli)

ASSISTENTI: Ceolin (Treviso), Santarossa (Pordenone)

RETI: 13’ Di Massimo, 58’ Saporiti