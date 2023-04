Torneo delle Regioni, argento amaro per l'Under 17 battuta in finale dal Piemonte

Finale amara, amarissima, quella disputata dall’Under 17 al Torneo delle Regioni. Gli applausi, più che meritati, non mancano, ma il tricolore lo vincono i padroni di casa del Piemonte-Valle d’Aosta, che nel match valevole per il primo posto si impongono di misura, con una rete arrivata nell’ultimo segmento di gara. Il Torneo delle Regioni 2023 si conclude così con una meravigliosa medaglia d’argento per i ragazzi guidati in panchina da mister Francesco Baldarelli. La finalissima disputata allo stadio “Piola” di Vercelli è stata equilibratissima. La contesa è stata decisa e risolta al 37’ della ripresa, sugli sviluppi di un piazzato.

«Non posso rimproverare nulla ai calciatori – commenta il tecnico marchigiano – in quanto hanno disputato una buona finale e compiuto un percorso di crescita sorprendente in questo Torneo delle Regioni. Complimenti a loro e al Piemonte-Valle d’Aosta, abbiamo affrontato una formazione veramente valida. Non pensavamo di arrivare all’ultimo atto, poi è ovvio che lo scudetto sarebbe stato la ciliegina della torta. Resta il cammino, dove sono venuti fuori i grandi valori tecnici, e soprattutto umani, di cui disponiamo. E’ stata un’esperienza preziosa, con la speranza che risulti utile nei prossimi anni».

Il bilancio della spedizione marchigiana al Torneo è comunque positivo, considerando anche i quarti di finale raggiunti dall’Under 19 beffata dalla Campania di misura. Uscita di scena a testa altissima anche per le ragazze di mister Antonio Censi, che nel girone eliminatorio hanno pareggiato 1-1 con il Piemonte-Valle d’Aosta, hanno ceduto 1-0 nella gara contro la Sicilia per poi dilagare contro la Basilicata, mettendo in cassaforte quattro punti che non sono bastati per accedere alla fase finale. Anche la formazione dell'Under 15 di mister Gianangeli torna a casa con l’onore delle armi: il debutto ha visto un pareggio a reti bianche con il Piemonte-Valle d’Aosta, poi la sconfitta con la Sicilia (2-1) e la vittoria con la Basilicata (6-3). per un totale di 4 punti anche in questo caso insufficienti per proseguire l’avventura accedendo alla fase ad eliminazione diretta.

Finale Under 17 Torneo delle Regioni : il tabellino

PIEMONTE VALLE D’AOSTA-MARCHE 1-0 (0-0 p.t.)

PIEMONTE VALLE D’AOSTA: Casella, Tortorella, Mancino, Pauliuc, Italiano, Manicone (61’ Leone), Valentini (61’ Carnevale Schianca), Giraudo (83’ Cotroneo), Gironda (72’ Brizzi), Manfredi (46’ Ferrari), Giacona. All. Frasca

MARCHE: Orsini, Ciottilli, Cerquozzi, Pietropaolo, Cosignani, Morini (80’ Beu), Morelli, Mangiacapre; Sergiacomo (56’ Gaspari), Corrado (50’ Manna), Pierluigi. All. Baldarelli

ARBITRO: Panariti (Torino)

ASSISTENTI: Manni (Novara), Pongan (Biella)

RETE: 82’ Leone