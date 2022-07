"Tommy" Marini, i complimenti dell'Ancona: «Ti aspettiamo allo stadio»

L’argento conquistato da Tommaso Marini ai Mondiali del Cairo ha avuto particolare risonanza non solo nell’ambiente legato alla scherma (l’Italia è tornata nel fioretto maschile individuale a disputare una finale, dopo il digiuno di medaglie dell’edizione 2019), ma anche nella città dorica, che ha seguito con grande entusiasmo lo splendido percorso del campione anconetano. E tutti i tifosi di “Tommy” attendono adesso la prova a squadre, dove l’Italia è una delle favorite d’obbligo ad un posto sul podio, sempre raggiunto nelle ultime sei edizioni della kermesse iridata (quattro ori e due bronzi).

Anche l’Ancona ha voluto complimentarsi, mediante i suoi account social, con Marini fresco vicecampione mondiale, oltre che europeo. “L’ U.S. Ancona è orgogliosa di Tommaso Marini che ha conquistato in finale la medaglia di argento nel fioretto”, si legge nella nota ufficiale riportata anche sul sito della società biancorossa. «Alcune settimane prima della gara – ha detto l’amministratore delegato del club dorico, Roberta Nocelli - ho avuto la possibilità di sentire Tommaso al telefono. Era in ritiro, si stava preparando e le sue parole lasciavano ben sperare. Aveva espresso concetti importanti, da ragazzo maturo, di uno che sa quello che vuole. Non nascondo che la sua determinazione mi aveva colpito. La società biancorossa è felice per lui per il suo cammino sportivo e lo invita a continuare così. A proposito di inviti: Tommaso, ti aspettiamo allo Stadio Del Conero per incitare insieme l’Ancona».