Al Tolentino il Memorial "Zazzera", ma l'Osimana c'è

Il Tolentino si conferma detentore del “Memorial Zazzera” e al “Della Vittoria” si impone per 2-0 sull’Osimana. Nel tradizionale appuntamento precampionato che vede di fronte le due compagini, per ricordare le figure indimenticate del tifo osimano Omar e Ennio Zazzera con le due tifoserie unite da un gemellaggio ultra decennale, i cremisi vincono all’inglese con un gol per tempo. I ragazzi di mister Roberto Mobili, contro una formazione di serie D, non hanno demeritato anche se non sono riusciti a trovare il guizzo vincente per riaprire il match.

Protagonista di giornata è stato Roberto Marcelli, volto nuovo in casa cremisi, autore di una doppietta: nel primo tempo, al 14’, ha trovato una conclusione chirurgica da fuori, mentre al 66’ ha trasformato dagli undici metri una massima punizione decretata per un fallo in area di rigore subito da Stefoni, siglando il raddoppio. Più vivace il primo tempo con le squadre maggiormente propositive, e con i locali che dopo aver fallito il 2-0 a metà frazione (traversa clamorosa colpita da Mengani a porta sguarnita) sono restati in dieci per l’espulsione di Cicconetti, seguente al secondo cartellino giallo. Nella ripresa, con la girandola dei cambi da ambo le parti, i ritmi sono calati ed i padroni di casa hanno trovato la rete che ha fatto calare il sipario sulla sfida.

«Partita un po’ sottotono a livello di concentrazione forse per i carichi di lavoro – ha commentato mister Mobili – però dobbiamo crescere». Nella formazione giallorossa al centro dell’attacco è stato nuovamente schierato Joel Tomas Núñez, attaccante iberico prelevato dall’Atletico Ascoli, e già visto all’opera per la prima volta in precampionato nell’amichevole disputata al “Bianchelli” contro la Vigor Senigallia, che si è imposta con il punteggio di 2-0.