L'Osimana regge l'urto cremisi: a Tolentino i giallorossi impongono lo 0-0

L’Osimana torna da Tolentino con un punto in tasca. I giallorossi lottano, soffrono e strappano un punto in un campo difficile come quello cremisi imponendo lo 0-0. Un match giocato a viso aperto tra due squadre che non si sono risparmiate e che alla fine si sono divise la posta in palio. Prima palla gol per il Tolentino con il colpo di testa di Di Lallo, da corner, intercettato sulla linea di porta. Al 9’ si fa vedere Buonaventura il quale però alza troppo la mira. Cremisi che ci riprovano al 15’ ma Petrucci manda alto da buona posizione. I padroni di casa trovano il vantaggio al 26’ con Borrelli ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Poco dopo la mezz’ora ci prova Tittarelli che sfrutta un errore di Bracciatelli non inquadrando però il bersaglio. Il match si mantiene su buoni ritmi, ma il risultato non si sblocca e si va al riposo lungo. Nella ripresa le due squadre non riescono a sfondare: l’episodio chiave arriva al minuto 81 con l’espulsione di Borgese. I padroni di casa tentano l’assalto all’arma bianca nel finale, ma Moscati fallisce la più facile delle occasioni mentre Piergiacomi inchioda il risultato sullo 0-0 su un colpo di testa sempre di Moscati.

Un punto che giunge a chiudere una settimana complessa, cominciata con le contestazioni dei tifosi all’indirizzo del tecnico e proseguita con il pareggio di Montefano, che ha permesso ai giallorossi di accedere alle semifinali della coppa di categoria. «È stata una partita interessante – afferma mister Stefano Senigagliesi – ed abbiamo ottenuto un pareggio su un campo ostico come quello di Tolentino contro un’ottima squadra. I ragazzi hanno fatto bene e nel nostro miglior momento è arrivata l’espulsione di Borgese, che ha spostato l’equilibrio del match. I ragazzi sono stati encomiabili e hanno lottato e stretto i denti fino alla fine».

Il Tabellino:

TOLENTINO-OSIMANA 0-0

TOLENTINO : Orsini, Marchesan, Cisternino (89’ Balloni), Di Lallo, Mercurio, Tomassetti, Petrucci (28’ Verdesi), Bracciatelli (67’ Valentini), Santirocco, Borrelli, Frulla (31’ Moscati). All. Possanzini

OSIMANA: Piergiacomi, Micucci, Mosquera, Borgese, Patrizi, Labriola, Triana, Bambozzi, Tittarelli (55’ Alessandroni), Bonaventura (83’ Bellucci), Bugaro (55’ Pasquini). All. Senigagliesi

ARBITRO: Eletto (MC)

ASSISTENTI: Bruscantini (MC), Belogi (AN)