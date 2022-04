Tiong e prezzi al ribasso: la settimana dell’Ancona tra closing e Teramo

ANCONA- Settimana particolare in casa Ancona. Dopo la presentazione alla città avvenuta il 30 marzo scorso alla Mole Vanvitelliana, e le prime operazioni di “supervisione” perlopiù strutturale (l’obiettivo è la creazione del centro sportivo nelle adiacenze del Del Conero), si attende solo il nero su bianco che porterà il 95% del pacchetto di maggioranza dell’Ancona nelle mani dell’imprenditore asiatico Tony Tiong. Il 5%, una quota di garanzia, sarà invece mantenuta da Mauro Canil. Per l’ultima firma, espletata la burocrazia, le tempistiche sono imminenti e si parla di fumata bianca prima delle festività pasquali. A giorni.

Intanto, per quanto riguarda l’ultima giornata interna della regular season di Lega Pro in programma giovedì alle 21 al Del Conero contro il Teramo, la società ha indetto dei prezzi speciali al ribasso. Il costo dei biglietti per la tribuna coperta sarà infatti di 10 euro, 5 euro per la curva nord e 5 euro anche per il settore ospiti. Naturalmente ai prezzi andranno aggiunti i diritti previsti dalla prevendita. La vendita dei settori di casa terminerà un minuto prima del calcio d’inizio sul circuito Diyticket sia online sia nei punti vendita abilitati. Gratuito l’ingresso per gli Under 18 che dovranno richiedere il biglietto omaggio secondo una particolare modalità riportata nel sito ufficiale del club biancorosso.