Ancona, Tiong arriva a Cascia: il presidente in ritiro assisterà alla prima amichevole

ANCONA- Nel ritiro di Cascia, dove l’Ancona sta alloggiando dal 25 luglio e dove rimarrà fino al prossimo 13 agosto, è stato il giorno di Tony Tiong. Il patron biancorosso, con un po' di anticipo rispetto alla tabella di marcia, ha terminato le sue vacanze e ha raggiunto squadra, staff tecnico e dirigenza nel quartier generale Umbro. Domenica pomeriggio, ore 17.30, assisterà all’amichevole in programma che vedrà Moretti e compagni affrontare la formazione Primavera di Valeriano Recchi. Ancora non è dato sapere quanto si fermerà ma sicuramente la sua presenza è stata molto apprezzata da tutta la squadra la cui gran parte ha fatto, per la prima volta, la conoscenza dell’imprenditore asiatico proprietario del pacchetto di maggioranza dei dorici.

La carica di D’Eramo

Micheal D’Eramo, centrocampista classe 1999, è rimasto all’Ancona per il secondo anno consecutivo. Oggi, venerdì 29 luglio, la squadra ha usufruito del pomeriggio libero e durante un momento di relax ha fatto il punto della situazione: «Essendo un gruppo quasi totalmente nuovo ci siamo integrati alla grande – ha detto –. Per me non è difficile socializzare, specie se davanti ti trovi professionisti seri che sono venuti con l’idea di far bene e di far crescere l’Ancona. Non ho avuto nessun dubbio sul rimanere, qui sto benissimo. Quando il direttore sportivo Francesco Micciola mi ha telefonato, non ci ho pensato un attimo a dire di sì. Mister Colavitto mi conosce bene e sa perfettamente che dove mi chiede di giocare gioco, senza distinzione. Cosa mi sono presupposto per il futuro? Segnare più reti. Questa squadra può divertirsi, fare un grosso campionato è nelle nostre corde. Stiamo creando un bel gruppo, pieno d’entusiasmo e vediamo un Colavitto molto carico che potrà aiutarci».

Il 4 agosto i gironi

Questo il comunicato della Lega Pro che annuncia la formulazione dei gironi per il 4 agosto (il giorno seguente, il 5 agosto alle 12 in diretta Raisport, saranno presentati i calendari): “Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha preso atto delle determinazioni emerse ieri durante il Consiglio Federale in relazione agli eventuali ripescaggi per il Campionato Serie C 2022/20223 che verranno definiti successivamente alla sentenza del TAR sui ricorsi di Campobasso e Teramo. Ha quindi convocato una nuova riunione del Consiglio Direttivo per il 4 agosto al fine di definire i gironi del prossimo Campionato Serie C”