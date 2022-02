Tiong arriva al Del Conero: «I love Ancona, my plans? Next time»

E’ arrivato intorno alle 17.30 al Del Conero per Ancona-Grosseto delle 18 di oggi (23 febbraio) l’imprenditore malese Tony Tiong interessato all’Ancona. Ha raggiunto il box presidenziale dagli spogliatoi, attraverso l’ascensore, accompagnato dalla dg Roberta Nocelli e dal suo emissario di fiducia Roberto Ripa, ex difensore biancorosso e team manager della Fiorentina.

Poche parole, intercettate nella foga del momento: «I love Ancona, my plans for the Ancona’s future? Next time» (Amo Ancona, i miei piani per il futuro della squadra? La prossima volta). Tiong ha glissato, invece, sulla domanda relativa al closing di cui, ancora, non ci sono indicazioni seppur le operazioni proseguono spedite.