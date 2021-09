Testoni, compleanno col gol: l'Osimo Stazione impatta con la Fermignanese

Pareggio stretto per i ferrai che dominano la partita per lunghi tratti. Tuttavia partono meglio gli ospiti che al 15′ con il colpo di testa sottomisura di Patarchi vanno avanti nel punteggio. Buona la replica dei ragazzi di Fenucci che si propongono in avanti con coraggio, ma scarsa lucidità. Cosicché al 18′ Masi da posizione vantaggiosa spara alto. Sempre Masi al 36′ mette in mezzo all’area piccola, ma nessuno dei suoi arriva puntuale all’appuntamento col gol a portiere battuto. Si chiude così con gli ospiti in vantaggio un primo tempo in cui la Stazione recrimina anche per un possibile rigore per fallo in area ai danni di Cericola.

Nella ripresa il gioco più geometrico dell’Osimo Dtazione imprime un ritmo sostenuto alla gara. Tant’è che al 50′ Bassotti dalla corsia di destra semina tutti e mette in mezzo per l’accorrente Masi il cui tiro è deviato in angolo. Dagli sviluppi del corner svetta di testa Testoni che insacca per la rete del meritato pareggio. Gioia doppia per lui che proprio oggi spegne 19 candeline.

I ferrai provano il sorpasso al 56′ quando Cericola da sinistra entra in area e serve Douglas a cui il palo però nega la gioia del gol. Cericola e Rinaldi sulle corsie esterne mettono in seria difficoltà la retroguardia ospite. Al 71′ il gol sembra cosa fatta con l’incursione di Rinaldi che arriva a tu per tu col portiere e serve Cericola che però non inquadra la porta. Nell’ultimo minuto di recupero per poco non ci scappa la beffa. Cleri tutto solo davanti a Bottaluscio spreca calciando sopra il montante.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE – FERMIGNANESE 1-1 (1-0 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING.: Bottaluscio, Rinaldi, Tereziu, Gigante, Ippoliti, Candolfi, Gyabaa Douglas, Masi (70′ Cavaliere), Bassotti, Testoni (62′ Polenta), Cericola (84′ Staffolani). All. Fenucci

U.S. FERMIGNANESE: Ponzoni, Mariotti (46′ Fucili), Labate, Bozzi, Bacciardi, Patarchi, Ndoj, Braccioni (65′ Bruscia), Izzo, Cleri, Bravi (65′ Marzoli). All. Teodori

ARBITRO: Narcisi di San Benedetto del Tronto

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Panetta (PU)

RETI: 15′ Patarchi, 51′ Testoni