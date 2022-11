Roberto abbassa la saracinesca, reti inviolate tra Termoli e Vigor Senigallia

Quarto risultato utile consecutivo, terzo posto in classifica difeso e spunti di bel calcio: lo 0-0 maturato a Termoli è da guardare con il sorriso. La Vigor Senigallia impatta in Molise ma il bicchiere è assolutamente mezzo pieno: soprattutto perché i giallorossi, abbonati al pareggio – quello contro la squadra di mister Clementi è il sesto consecutivo – hanno dimostrato di non meritare una posizione in graduatoria così penalizzante, ed hanno provato più volte a trovare quella vittoria che manca da inizio torneo. Quella del “Cannarsa” è stata una vera e propria altalena di emozioni, con il segno X a reti bianche il quale non rende merito allo spettacolo offerto da entrambe le compagini che hanno giocato a viso aperto, creando tante occasioni da gol. Un plauso allora ai portieri, specialmente a Roberto – estremo difensore della squadra senigalliese - che si è superato più e più volte quest’oggi.

Parte meglio la Vigor Senigallia, con Baldini che scalda subito i guanti di Merelli. Ci prova anche D’Errico, fuori di un soffio. Ecco il Termoli alla mezz’ora, in contropiede, con Filogamo che sciupa. A ridosso dell’intervallo inizia il Roberto-show: Carnevale spara da fuori, il baby rossoblu sfiora e la sfera si stampa sul palo. A inizio ripresa, Roberto è superlativo nell’ipnotizzare Romano. Il Termoli punge ancora in contropiede con Corcione che si divora il vantaggio. Riecco la Vigor con il subentrato Perri: il bomber calcia a botta sicura ma un difensore si immola e devia in corner incredibilmente. Dal piazzato è Marini che sfiora l’eurogol. Ci prova anche Mancini di testa, nulla di fatto. Il Termoli prende coraggio ma sbatte ancora su Roberto nel finale. Finisce così, con uno 0-0 che alla fine accontenta tutti.

Il Tabellino:

TERMOLI – VIGOR SENIGALLIA 0-0

TERMOLI: Merelli, Antezza, Sicignano, Filogamo, Carnevale, Cavaiola, Corcione, Defendi (45’ Romano), Caiazza, D’Errico, Ciofi. All. Esposito

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Tomba (72’ Olivi), Bartolini, Marini, Gambini, Magi Galluzzi, Kerjota, Baldini (80’ A. Pesaresi), D. Pesaresi (65’ Perri), D’Errico (55’ Mancini), Vrioni. All. Clementi

ARBITRO: Ferroni (FM)

ASSISTENTI: Frapiccini (MC), Malatesta (AN)