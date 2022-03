Playoff mondiali, Tamberi carica il ct Mancini: «Lo stress può essere un trampolino»

ANCONA- Stasera, 24 marzo, l’Italia inizierà a Palermo contro la Macedonia del Nord il suo cammino nei playoff che mettono a disposizione un posto nei prossimi Mondiali che si disputeranno in Qatar. Tra i tifosi “vip” che palpiteranno insieme agli azzurri del commissario tecnico jesino Roberto Mancini c’è anche Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico a Tokyo nel salto in alto, fresco di bronzo nei mondiali indoor di Belgrado, ha voluto mostrare vicinanza spronando la Nazionale in vista del delicato impegno (l’eventuale finale, con la vincente tra Portogallo e Turchia, si giocherà martedì 29 in trasferta).

«Immagino la pressione che ha addosso la Nazionale di Roberto Mancini – ha confessato Gimbo alla Gazzetta dello Sport - Non nascondo il fatto che in determinate occasioni, come questa, lo stress sugli atleti diventa tremendo. Ti schiaccia, ti toglie il respiro. Io, per tante esperienze del passato, ne so ben qualcosa. Ma se gli azzurri saranno bravi a capire come sfruttare questo stress e le relative pressioni in senso positivo, le grandi responsabilità potranno anche trasformarsi in un trampolino di lancio. Forza Azzurri, il Qatar e i mondiali vi aspettano».