Successo di misura per il Castelfidardo nell'amichevole contro il Montefano

A segno Rizzi dagli undici metri e Cardinali al termine di un'azione personale. Esordio per la 'new entry' Marco Hoxha, poliedrico centrocampista italo albanese cresciuto nel vivaio del Verona

Buon test per il Castelfidardo che si impone per 2-1 sul Montefano, formazione militante nel Campionato di Eccellenza. Al termine di un test piacevole, i ragazzi di mister Manolo Manoni piegano i viola, con il trainer fidardense che raccoglie buone indicazioni. Primo tempo combattuto: primo squillo al 5’ con una conclusione da lontano di Palladini ben bloccata da Rocchi. Ci prova dalla distanza Rizzi al 10’ ma l’estremo difensore viola è attento in tuffo. Al 17’ Braconi viene atterrato in area di rigore ed è penalty. Dal dischetto si presenta Rizzi e spiazza Rocchi per l’1-0. I fidardensi tengono bene il campo ma in una disattenzione da corner Dell’Aquila è lesto ad insaccare la rete del pari. I padroni di casa tengono in mano il pallino del gioco ma non riescono a sfondare, mentre il Montefano alla mezz’ora si rende pericoloso con una punizione insidiosa di Monaco. Da calcio d’angolo Guzzini sfiora il raddoppio di testa ma il risultato al termine dei 45 minuti non cambia.

Ripresa con i tecnici che mischiano un po’ le carte. Da registrare l’esordio di Marco Hoxha, poliedrico centrocampista italo-albanese classe 1998 (cresciuto nelle giovanili del Verona, con esperienze in B nell’Arzignano, Ambrosiana e Bra e con la nazionale Under 21 albanese), il cui ingaggio è stato perfezionato nei giorni scorsi dalla dirigenza fidardense. Nella seconda metà di gara il Castelfidardo mette nuovamente il naso avanti grazie ad una bella azione personale sulla sinistra di Cardinali. I ritmi si abbassano con le due squadre che si controllano, non riuscendo a sfondare, mentre i due allenatori danno spazio a tutti gli effettivi. La sfida si mantiene equilibrata e si chiude con la vittoria dei biancoverdi.

Il Tabellino:

CASTELFIDARDO – MONTEFANO 2-1 (1-1 pt)

CASTELFIDARDO: Sprecacè (45’ pt Demalija), Guerri (83’ Fabiani), Mataloni (73’ Morganti), Baraboglia, Bracciatelli (63’ Rossini), Gega, Palladini (45’ pt Hoxha), Marcelli (58’ Fermani), Altobello (45’ Cardinali pt), Rizzi (58’ Cvetkovs), Braconi (73’ Mosca) A disp. Testa. All. Manoni

MONTEFANO: Rocchi (45’ pt Bentivogli), Cingolani, De Luca (64’ Micucci), Monaco, Galassi (67’ Cionchetti), Gigli (58’ Camilloni F.) , Grieco (64’ Cantarini), Guzzini (45 pt Alla), Dell’Aquila (45’ pt Setola 84’ Latini), Palmucci (72’ Camilloni M.), Bonacci All. Menghini

RETI: 18’ Rizzi (rig), 22’ Dell’Aquila, 56’ Cardinali