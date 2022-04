Al Roccheggiani stage grandi firme: riecco un poker di super ex biancorossi

FALCONARA- Quattro super ex, protagonisti tra le altre cose delle ultime stagioni in Serie B tra il 2008 e il 2010 dell’Ancona, e uno stage estivo che si preannuncia già ricco di contenuti. Fari puntati sul Roccheggiani di Falconara dove, dal 4 al 7 luglio per le annate comprese dal 2004 al 2013, ci sarà la possibilità di vivere quattro giorni di calcio e formazione con Andrea De Falco (un passato anche al Bari, al Benevento, al Sassuolo e alla Fiorentina), Salvatore Mastronunzio (il miglior marcatore della storia biancorossa), Angelo Da Costa (le ultime stagioni a difesa della porta di Bologna e Sampdoria) e Cristiano Camillucci (tantissime presenze in Serie B e un trascorso importante con l’Empoli e con l’Alessandria).

Un poker che si ritrova per l’occasione in collaborazione con l’Academy Falconarese 1919 e Michele Scarpeccio Private Banker. Viste le tante iscrizioni che si prevedono, l’organizzazione è stata costretta a prendere in considerazione solo l’ipotesi del “numero limitato” invitando gli interessati ad affrettarsi con le pratiche di partecipazione.