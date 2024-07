Ssc Ancona: si resta in attesa del 'sì' della Figc

ANCONA – È destinata a prolungarsi ancora un po' l'attesa per la Società Sportiva Calcio Ancona e tutti i suoi tifosi. Nella giornata di oggi la Figc avrebbe dovuto esprimersi in merito alla richiesta di iscrizione in sovrannumero al campionato di serie D, depositata ieri negli uffici di Roma dal presidente pro tempore Gianluca Brilli e dal sindaco della città Daniele Silvetti. Eppure la risposta affermativa, passato metà pomeriggio, non è ancora arrivata. Tenendo conto che è venerdì e che la burocrazia non ha mai tempi brevi, salvo un miracolo dell’ultima ora il ‘sì’ della Federazione Italiana Giuoco Calcio dovrebbe arrivare per lunedì.

Dalla neo costituita società biancorossa filtra comunque ottimismo, tanto che nessuno dei protagonisti di questa nuova avventura appare preoccupato. Si resta dunque in attesa, ma di certo non con le mani in mano. Anzi. Il presidente Brilli e gli altri soci stanno infatti andando avanti nel completare tutti i passaggi burocratici a cui adempiere entro l’11 luglio al fine di potersi iscrivere al campionato di serie D 2024-2025. Una scadenza che non spaventa, vista la fluidità d’azione con cui si sta procedendo. Questa mattina ad esempio è stata ottenuta la fideiussione da 31 mila euro.

Intanto però è ormai certo che nell’Ssc Ancona è coinvolto anche il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia Claudio Lotito. Il suo contributo alla causa, da quanto trapela, avverrà in più forme e maniere. Quel che è certo è che anche lui è in cabina di regia.