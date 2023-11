Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa SPAL

Minuto 75: Prova a chiuderla la Spal: invenzione di Maistro, dentro per Antenucci la cui conclusione è però fiacca e centrale

Minuto 74: Arriva il momento di Peli, che entra per Paolucci

Iniziativa di Orfei, che guadagna il fondo: palla dentro per Antenucci, che poi carambola dalle parti di Rosafio lesto a girare la sfera in fondo al sacco.

Minuto 68: GOL DELLA SPAL!! SPAL-ANCONA 2-1, A SEGNO ROSAFIO.

Minuto 66: Altri due cambi per gli estensi: termina la partita di Tripaldelli e Bassoli, al loro Celia e Valentini.

Minuto 65: Coli Saco cade in area, contrastato da Bassoli. L'arbitro dice che è tutto regolare.

Minuto 61: La replica biancorossa è affidata ad Energe, il cui tentativo però è fuori misura.

Minuto 60: Accelerazione notevole di Orfei, che galoppa per quaranta metri ed entra in area, ma la sua conclusione di sinistro si perde sul fondo.

Minuto 57: Fuori Gatto e Gavioli: Colavitto getta nella mischia Nador e Cioffi. Fascia di capitano sul braccio di Spagnoli.

Minuto 49: COLI SACO COLPISCE IL PALO!! Percussione di Energe, che porge a Coli Saco, il cui sinistro a giro scheggia il palo alla destra di Alfonso.

Bellssimo omaggio della tifoseria di casa, che colora di biancorosso la Curva Ovest, con la risposta del settore in cui sono presenti gli oltre 800 tifosi dorici, che espongono uno striscione all'indirizzo dei loro gemellati.

Secondo cambio per Colucci, che alla ripresa del gioco mette Collodel al posto di Puletto.

Minuto 46: COMINCIA IL SECONDO TEMPO

Minuto 45+4: DUPLICE FISCHIO: SPAL-ANCONA 1-1

Minuto 45+1: Giallo per Gatto, sanzionato per un intervento in scivolata su Maistro.

Minuto 45: Saranno 4 i minuti di recupero.

Minuto 43: Spagnoli resta a terra, colpito involontariamente al volto da Peda.

Minuto 41: Rao non ce la fa. Dentro Rosafio al suo posto.

Partita che continua ad essere giocata su buoni ritmi, intanto Rao si accascia a terra, per probabili fastidi muscolari.

Minuto 31: PAOLUCCI! Conclusione dai venti metri con l'impatto sulla sfera che non è dei migliori, ma il pallone si impenna e Alfonso non rischia la presa, alzando sopra la traversa e concedendo così l'angolo.

Minuto 30: COLI SACO, A UN PASSO DAL 2-1!. Invenzione di Paolucci per il maliano, che galoppa e da due passi calcia forte verso la porta, ma Alfonso respinge e mette in corner.

Minuto 26: Ammonito Martina, punito per un intervento deciso su Puletto.

Minuto 22: Altro giallo per i padroni di casa: ammonito Puletto.

Minuto 20: Risposta dei biancorossi: combinazione Gavioli-Paolucci, centro per Spagnoli che schiaccia di testa ma il pallone termina sul fondo.

Minuto 18: La Spal rinfrancata dal gol continua a spingere: traversone di Bruscagin per Rao, palla però troppo lunga, anche se non di molto.

Sul primo angolo della gara, Peda si incunea tra Coli Saco e Pellizzari e di testa beffa Perucchini, che è sulla traiettoria ma non riesce ad impedire al pallone di superare la linea di porta.

Minuto 13: GOL DELLA SPAL!! DI TESTA PEDA, SPAL-ANCONA 1-1

Minuto 13: Primo angolo del match, a beneficio della Spal.

Minuto 11: Primo ammonito della gara: sul taccuino dell'arbitro finisce Rao per simulazione nell'area dell'Ancona.

Errore in uscita di Peda, il cui tocco è preda di Paolucci, che non ci pensa due volte e con una conclusione forte e precisa sorprende Alfonso sul prijmo palo per il gol del vantaggio.

Minuto 5: GOL DELL'ANCONA!! PAOLUCCI A SEGNO, SPAL-ANCONA 0-1

Minuto 4: Il primo tiro dell'incontro è dell'Ancona: sinistro di Coli Saco dal limite, palla fuori bersaglio.

L'Ancona deve rinunciare a Cioffi influenzato, al suo posto Gavioli, Spal con un inedito 4-2-3-1, con il sacrificio di Collodel in mezzo al campo (diga mediana formata da Puletto e Carraro) ed un terzetto tra le linee composto da Orfei, Maistro e Rao a supporto di Antonucci unica punta

Minuto 1: PARTITI

Le formazioni ufficiali - CALCIO D'INIZIO ORE 16.15

SPAL: Alfonso, Bruscagin, Peda, Bassoli, Tripaldelli, Carraro, Puletto, Rao, Orfei, Maistro, Antenucci. All. Colucci

A disposizione: Meneghetti, Del Favero, Fiordaliso, Valentini, Collodel, Rabbi, Parravicini, Saiani, Celia, Breit, Dumbravanu, Rosafio, Angeletti.

ANCONA: Perucchini, Clemente, Cella, Pellizzari, Martina, Saco, Gatto, Paolucci, Energe, Spagnoli, Gavioli. All. Colavitto

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Nador, Peli, Cioffi, Marenco, Agyemang, Kristoffersen, Dutu, Radicchio, Barnabà, Mattioli, Basso.

In un clima di festa per il gemellaggio tra le due tifoserie, l'Ancona al "Paolo Mazza" va a caccia della prima affermazione esterna della gestione Colavitto, dopo il tre su tre timbrato al "Del Conero" dopo il ritorno del "Comandante" in panchina. Avversari di turno i padroni di casa della Spal, a secco di vittorie da un mese e di gol da quattro gare tra campionato e Coppa Italia.