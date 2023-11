Saranno più di 800 i tifosi dorici a Ferrara. Colavitto: «Il loro apporto è sempre più importante»

Più di 800 tifosi scorteranno l’Ancona al “Mazza” di Ferrara, in base al dato fornito alla chiusura della prevendita. Numeri importanti, a testimoniare l’attaccamento del popolo biancorosso alla squadra, nonché l’entusiastica risposta dei tifosi a quello che assume anche i contorni di evento, vale a dire la festa che unirà il pubblico dorico a quello estense per un gemellaggio storico, che affonda le sue radici negli anni ‘80.

«Saremo aiutati dal nostro pubblico – dice il tecnico dell’Ancona Gianluca Colavitto – che è sempre più importante. Lo dicono i numeri: sia in casa che in trasferta la nostra tifoseria è massiccia. La gara con la Spal deve essere giocata per vincere, non si scende in campo per il punticino ma sempre per fare bottino pieno. Ho preparato la squadra per non cadere nel tranello, perché saremo di fronte ad una big, e affrontare la Spal in una situazione così complicata conferisce alla partita un tasso di difficoltà esagerato. I ragazzi sanno chi incontrano, ho massimo rispetto sia dei calciatori, sia del club, sia del mister, Colucci, che conosco e che so essere uno dei più preparati. Stiamo mettendo in campo sempre più concetti, i ragazzi sono recettivi e stanno facendo sempre più allenamenti insieme, con lo scopo di migliorare, crescere, avere più certezze in campo e soffrire meno la partita».

L’appuntamento di Ferrara arriva al termine di una settimana trascorsa tranquillamente, dopo il successo sulla Recanatese importante per morale e classifica. «Le vittorie sono ben accette – conferma il mister – perché si vive per quello, sono un fattore positivo: ovviamente si spera di ottenerle sempre, ma intanto bisogna focalizzarci sull’obiettivo che è quello di raggiungere la quota salvezza prima possibile. Ma c’è anche dell’altro, ovvero che stiamo lavorando sempre di più insieme e questo è fondamentale per crescere. Cosa temo della Spal? E’ una società che ha blasone, una squadra organizzata, con giocatori forti, che sta attraversando un momento negativo. Dobbiamo andare lì con la convinzione di poter fare un risultato importante: Maistro, Antenucci e molti altri, sono giocatori che rappresentano un lusso per la Lega Pro».