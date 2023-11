L’Ancona punta la Spal...lata: a Ferrara la prima gioia esterna del Colavitto-bis?

Sarà una giornata di festa. Ancona e Ferrara, le cui tifoserie unite da uno storico gemellaggio in essere da quasi quarant’anni, tornano ad abbracciarsi nell’ultimo sabato di novembre, dopo l’ultimo incrocio datato dicembre 2015. L’occasione è il match valevole per la quindicesima giornata del Girone B di Lega Pro, che al netto del clima di fratellanza che unirà ancora una volta la sponda biancorossa a quella biancazzurra (le cui curve hanno avuto modo di incontrarsi più volte negli anni), mette in palio tre punti fondamentali per entrambe le squadre. C’è infatti un’Ancona che marcia con un passo da big tra le mura amiche (tre su tre al “Del Conero” dopo il ritorno di Colavitto) ma col “Comandante” in panchina in questa stagione non ha ancora mai assaporato la gioia di un’affermazione in trasferta.

Più delicato il momento vissuto dagli estensi, in crisi di gioco – appena un tiro in porta, peraltro fuori bersaglio, nell’ultima uscita contro la Carrarese – risultati e gol, supportati da un pubblico che continua a rispondere presente come testimonia la classifica delle presenze casalinghe, che vede la Spal al sesto posto in LegaPro con oltre 6700 spettatori a gara, precedendo l’Ancona che figura alla quattordicesima piazza con poco più di 4000 unità. L’avvicendamento alla guida tecnica tra Di Carlo e l’attuale mister Leonardo Colucci non ha sortito gli effetti sperati: niente inversione di rotta ed una graduatoria che resta preoccupante, con appena 12 punti incamerati (gli stessi di Sestri Levante e Vis Pesaro) e solamente Juventus Next Gen ed il fanalino di coda Fermana alle spalle.

Le probabili formazioni

Le riflessioni di Gianluca Colavitto sono rivolte in primis al settore offensivo, dove permane il dubbio legato ad Alberto Spagnoli. Il bomber biancorosso in settimana ha svolto qualche seduta differenziata per qualche fastidio muscolare pregresso: per la sostituzione c’è l’ipotesi dell’utilizzo del suo cambio naturale, ovvero Kristoffersen, ma c’è in ballo anche la soluzione che prevede Energe in mezzo al tridente con Peli e Cioffi ai lati. Non dovrebbero esserci novità nel pacchetto di mischia, con Gatto play sostenuto ai fianchi da Paolucci ed un Saco in decisa crescita. Nella difesa davanti a Perucchini, conferma per il tandem centrale composto da Cella (rientrato regolarmente in gruppo) e Pellizzari: abbondanza nel reparto terzini, che prevede il ballottaggio tra Clemente e Barnabà da una parte e tra il favorito Martina ed Agyemang dall’altra.

Da verificare quali saranno le scelte di Colucci, a partire da un modulo flessibile che ha contemplato sia l’utilizzo di una difesa a quattro (Fiordaliso e Celia sugli esterni, più l’opzione Tripaldelli) che quella a tre, dove i favoriti sarebbero il rientrante Peda, la new-entry Bassoli e Valentini con Bruscagin come alternativa. Davanti ci sarà Antenucci, mentre a centrocampo resta il punto di domanda costituito da Contiliano alle prese con una sindrome influenzale: appaiono invece sicuri del posto Collodel, Carraro e Maistro, fruibile anche in posizione maggiormente avanzata. Esclusi dalla lista dei convocati Sits, Siligardi e Dalmonte, dovrebbe essere invece della partita Rabbi, pronto a dare manforte al reparto offensivo.

Spal-Ancona, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Spal-Ancona, in programma sabato 25 novembre settembre allo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara a partire dalle 16.15, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Abdoulaye Diop di Treviglio, assistito da Nicolò Moroni di Treviglio e Marco Matteo Barberis di Collegno. Quarto ufficiale: Andrea Terribile di Bassano del Grappa.