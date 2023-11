A Ferrara è l'Ancona dei soliti noti: Paolucci e Spagnoli per un punto che va un po' stretto

L’Ancona si congeda dal “Mazza” con un pari che muove la classifica. Ed in relazione alla piega presa dal match, è un punto che ha il suo peso, considerando che tra occasioni non sfruttate ed un rigore dubbio non concesso, il rischio di tornare a casa senza un punto era più che mai concreto. Finisce 2-2, con i padroni di casa che ricominciano a segnare (due reti nello stesso match mancavano da un mese e mezzo) ed anche a fare un passetto in avanti, piccolo, in graduatoria. Lo stesso che fanno i biancorossi, i quali hanno sì il merito di sbloccare subito il risultato, ma anche quello di non capitalizzare – complice anche la sfortuna – due palle gol interessanti e venire puniti senza oggettivi demeriti. Anche perché, alla resa dei conti, la serata estense di Perucchini si è rivelata molto più rilassante di tante altre, al netto dei due palloni raccolti in fondo al sacco.

A guadagnarsi il proscenio a Ferrara, quegli elementi che hanno rappresentato le certezze fino a questo momento: a partire dagli autori del gol, ovvero un Paolucci che si sta rivelando come uno dei migliori interpreti del ruolo nel Girone B, per qualità e quantità con il valore aggiunto dei gol segnati, ed uno Spagnoli che a questi ritmi potrebbe anche fare un pensierino alla classifica cannonieri (il bomber di Pordenone è salito a quota 7). Ed un menzione speciale merita Coli Saco, il quale evidentemente aveva solo bisogno di tempo per carburare: pur non sfruttando al meglio una palla gol nel primo tempo, ha preso un palo a portiere battuto nel secondo, ma più in generale conferma di essere in fase di crescita costante.

Tra le istantanee lasciate dal match con la Spal c’è anche quella di un rigore su Clemente nella ripresa che si sarebbe potuto anche fischiare, ed il bellissimo colpo d’occhio offerto da uno stadio con le tifoserie gemellate, che non hanno mancato di omaggiarsi durante l’arco della gara. E’ un pareggio che benedice anche la giornata di festa per i quasi 40 anni di amicizia tra la Curva Ovest estense e la Curva Nord anconetana, quasi a non voler scontentare nessuno ed a permettere di darsi l'arrivederci alla prossima senza amaro in bocca. Anche se rimanda ulteriormente l’appuntamento con la riscossa della Spal, e con la prima vittoria esterna del nuovo corso colavittiano. Che gli stessi tifosi sperano di mettere in agenda il più presto possibile.