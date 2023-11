Spal-Ancona, gli highlights e le parole di mister Colavitto e Paolucci

A fine gara, mister Colavitto parla di «match ad alto tasso emotivo», sottolinenando anche la bellissima cornice di pubblico. «Sentire i sostenitori della Spal fare i cori dell’Ancona mi ha emozionato – commenta il tecnico dei biancorossi – e per quello che riguarda la partita, se fosse stato un incontro di boxe lo avremmo vinto ai punti, ma alla fine l’importante era portare a casa il pari, una cosa non scontata. Tra il primo e il secondo tempo ho detto ai ragazzi che mi piacevano, ho notato giocate di qualità. Il risultato ha il suo peso, vedo impegno e miglioramenti».

Nell’analisi dell’incontro, il “Comandante” si sofferma anche sul penalty non concesso ai dorici («Ho chiesto a Cella, che è un ragazzo molto serio e mi ha detto che ci stava») e sui singoli. «In questo periodo sto penalizzando qualche ragazzo serio, ma non posso fare diversamente: devo lavorare in questo modo, si devono ancora conoscere tra di loro ed acquistare fiducia, fare rotazioni adesso diventerebbe complicato. Cioffi? Ha avuto febbre nella notte, Peli a piede invertito non è stato abituato, così ho scelto Gavioli, che rientra in quel gruppo di ragazzi che dicevo prima. Si allena come fosse un titolare, è di Ferrara, Ho ritenuto opportuno farlo giocare dall’inizio».

«Una gara giocata davanti a tifoserie di Serie B» commenta Lorenzo Paolucci, al suo terzo sigillo stagionale, arrivato proprio in apertura. «Era importante partire forte – dice il centrocampista dell’Ancona – ed il nostro è stato un bel primo tempo, peccato aver subito il pareggio. Potevamo portare a casa i tre punti: la Spal ha una rosa molto forte, era importante vincerla, ci avrebbe dato una marcia in più e migliorato la classifica. Prima eravamo più fragili a livello psicologico, adesso sappiamo cosa fare. Dobbiamo continuare su questa strada, il gruppo è per noi un punto di forza».