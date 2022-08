Presentazione Ancona, il sindaco elogia il club: «La serietà del progetto sta conquistando tutti»

ANCONA- Lo spettacolo della presentazione ufficiale dell’Ancona 2022-2023 al Porto Antico ha conquistato tutti. Anche il sindaco Valeria Mancinelli che senza giri di parole ha elogiato quanto sta facendo il club biancorosso:

«Sono veramente felice di vivere in mezzo alla gente questo momento soprattutto perché c'è una società che ha un progetto serio che sta conquistando tutti. Al riguardo vorrei elogiare l'impegno che ha messo l'assessore Guidotti, che è stato bravo a tenere le fila di questo progetto che va avanti senza interruzioni. Mi piace l'entusiasmo dei tifosi e sono sicura che non andranno delusi e che i fantasmi del passato sono alle spalle».

Al primo cittadino è stata donata anche, per la prima volta, la terza maglia ufficiale con i colori giallorossi (in riferimento a quelli della bandiera comunale): «Ecco la maglia che ieri la società biancorossa mi ha donato. I colori con cui ha giocato la squadra anche in tempi storici, dal 1931 al 1943. È stata una serata di emozione, di passione e di identità. È stata #Ancona. Ale' Ancona».