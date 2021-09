Tavoni e quei Portuali "gagliardi": «Può essere un'etichetta giusta per descriverci»

E’ arrivato ai Portuali per portare, nonostante la giovanissima età, tutta la sua esperienza calandosi alla perfezione nella categoria. Simone Tavoni, portiere dei Dockers classe ’94, è stato tra i protagonisti di queste prime tre giornate di campionato dove la squadra ha raccolto due pareggi in trasferta (Osimana e Fermignanese) e una vittoria in casa (Cantiano).

Tavoni, classe ’94 cresciuto nel settore giovanile dell’Ancona 1905, nonostante la giovane età vanta un importante curriculum maturato tra la Serie D e l’Eccellenza. In Interregionale ha vestito la casacca della Jesina per ben sei stagioni risultando uno dei migliori under della categoria. Nel massimo torneo regionale, invece, l’estremo difensore ha militato con Belvederese, Biagio Nazzaro Chiaravalle, Atletico Alma, Vigor Senigallia e Valdichienti Ponte.

«L’inizio di campionato è stato molto buono – commenta l’estremo difensore della compagine dorica - era importante partire bene per dare fiducia al gruppo e avere un buon impatto con la categoria. Abbiamo affrontato squadre importanti e sicuramente non abbiamo sfigurato. Portuali squadra gagliarda? Può essere una giusta etichetta per descriverci, visto che tra Coppa Italia e campionato ci è capitato più volte di andare in svantaggio, non mollare e rimettere in sesto le partite. È una caratteristica che non tutte le formazioni hanno. A livello personale mi trovo bene, ringrazio squadra e società per avermi accolto al meglio fin dal primo giorno. Sabato arriverà il Sassoferrato Genga e sarà sicuramente un’altra partita complicata contro una squadra storicamente tosta da affrontare. Dovremo affrontarla nello stesso modo di come abbiamo affrontato le prime tre partite – conclude Tavoni - con grande concentrazione e provando a fare il nostro gioco».