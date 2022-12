Ancona, a Siena sarà..."buona fine e buon principio"?

E’ un’Ancona divisa tra il poter chiudere in bellezza il 2022, concluso al “Del Conero” col botto del 4-0 alla Recanatese del derby, ed il dover fare risultato per non perdere contatto col gruppo delle prime quella che si presenta a Siena. Una fine che è anche un principio, visto che il match in programma all’Artemio Franchi sarà anche il primo di un girone di ritorno che ha, pertanto, nel turno dell’antivigilia una sorta di antipasto della seconda metà di campionato. Al giro di boa, i biancorossi si presentano con una posizione centrale in una graduatoria che sta vedendo l’allungo del terzetto di testa (composto da Reggiana, Gubbio e Cesena), ed una battaglia serrata nelle posizioni di rincalzo con otto squadre raggruppate in quattro lunghezze. Drappello di cui fa parte anche il Siena, prossimo avversario dei dorici, con cui i toscani condividono un andamento altalenante il quale ha condizionato la marcia di avvicinamento al podio.

La squadra pilotata in panchina da Guido Pagliuca ha incontrato difficoltà soprattutto tra le mura amiche: i bianconeri non vincono infatti davanti ai proprio tifosi dal lontano 29 ottobre (3-0 al San Donato Tavarnelle), e negli ultimi due mesi hanno raccolto appena due punti – frutto dei pareggi con Carrarese e Fiorenzuola – e segnato il passo con Lucchese e Fermana. Molto più convincente il cammino in trasferta, con andatura da top team del girone, analizzando i diciassette punti collezionati tra cui spiccano i tre presi nell’ultimo turno sul campo dell’Entella. Lo storico racconta di una perfetta parità nel bilancio, con 24 affermazioni per parte e 19 pareggi, quest'ultimo risultato maturato anche in occasione della sfida di andata nel debutto stagionale dei biancorossi al “Del Conero”.

Mister Colavitto, oltre a Spagnoli destinato a rivedersi alla ripresa del torneo dopo la sosta natalizia, è costretto a rinunciare agli squalificati Di Massimo e Mezzoni. Per lo slot libero nel tridente offensivo, il quale verrà completato con ogni probabilità da Moretti e D’Eramo, sono in ballotaggio Lombardi e Petrella, col primo leggermente favorito in virtù di una migliore condizione atletica rispetto al secondo, al rientro da uno stop per infortunio e forse non in grado di reggere per un match intero. Al posto di Mezzoni, si dovrebbe rivedere invece Barnabà: da capire se come esterno basso, o invece aggregato alla linea mediana, scelta che obbligherebbe alla rinuncia di un centrocampista (dal 1’ si vedrebbero quindi Gatto e Simonetti con Martina a solcare la fascia sinistra) per un centrale difensivo in più (Bianconi) a completare la retroguardia a tre in cui si sistemeranno anche Mondonico e De Santis. Nella fila ospiti, sicura l’assenza di Biglio e Mora che hanno continuato a lavorare a parte, possibile impiego in corso d’opera per Collodel in rampa di lancio per un rientro “full-time”. Fischio d’inizio alle 17.30 dell’antivigilia di Natale, dirige il signor Michele Delrio di Reggio Emilia, assistenti Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Alessandro Munerati di Rovigo, con Riccardo Ghinelli di Roma 2 quarto ufficiale.