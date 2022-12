Ancona, un punto sotto l'albero: a Siena finisce 0-0

Più che un Bianco Natale è un Natale in...bianco per l’Ancona, che esce dal “Franchi” di Siena con uno 0-0 il quale garantisce un passo in avanti in classifica, ma alla luce dei risultati emersi in questa ultima tornata di gare del 2022, diventa anche un’occasione non adeguatamente concretizzata di avvicinare il gruppo delle prime cinque. Prestazione meno brillante che in altre circostanze quella offerta dai biancorossi (che mister Colavitto mette in campo con un inedito 3-5-2 rimpolpando il centrocampo ed abbandonando il tridente offensivo a favore di un tandem), che hanno dovuto comunque fronteggiare le contemporanee assenze di Mezzoni, Di Massimo, Spagnoli ed in corso d’opera anche di D’Eramo, costretto a dare forfait per infortunio.

E’ una prima frazione inizialmente in formato...adagissimo, paragonando i primi 35 minuti al tempo che indica l’andamento di una composizione musicale. Tiene palla il Siena, senza però farsi vedere concretamente dalle parti di Perucchini, che si deve sporcare i guantoni solo su un velleitario tentativo al 19’ di Castorani: così, è solo il cartellino giallo a Disanto al 23’ per fallo su Barnabà a permettere di aprire i taccuini. E’ allora il finale a conferire al primo segmento di gara movimento ed occasioni da gol: comincia l’Ancona al 36’, con De Santis che sugli sviluppi di un corner prova a concludere senza fortuna, ed il tap-in di Bianconi non sortisce effetto. Poi tocca al Siena, ed i biancorossi sudano freddo: al 40’ è superlativo Perucchini a sbarrare la strada a Paloschi nel primo, autentico, attentato all’incolumità della porta avversaria. Poi, due tiri dalla bandierina per i bianconeri: sul secondo, sulla traiettoria del pallone colpito di testa da Riccardi c’è un Favalli di troppo, e per i toscani l’occasione sfuma. Chiusura per i dorici, che nel recupero impegnano Lanni con il tiro di D’Eramo, il quale nell’azione si fa male ed è costretto a lasciare il campo in barella.

Più convincente l’inizio della ripresa, che comincia nel segno dei padroni di casa: al 51’ assist di Leone per Paloschi, ma l’attaccante senese viene provvidenzialmente chiuso da De Santis. Risponde l’Ancona al 56’, con la fuga di Moretti recuperato bene da Di Santo, e quattro minuti più tardi con Simonetti che viene servito da Barnabà, mira al bersaglio ma Riccardi lo mura in maniera efficace. Scatta la girandola dei cambi, parte centrale della frazione spezzettata e senza squilli ma, un po’ come i primi 45’, il finale riserva un po’ di effervescenza. Il Siena batte un colpo al minuto 81 con l’inzuccata di Riccardi su angolo di Belloni (palla fuori non di molto), ma il finale è biancorosso: Petrella al minuto 87 non capitalizza una situazione di superiorità numerica in ripartenza calciando fuori, poi al 90’ slalomeggia tra tre uomini ma non riesce a inquadrare lo specchio. Quindi, al 93’, la palla del colpaccio è per Barnabà che si coordina bene e sfiora il palo, precedendo di trenta secondi il triplice fischio che sancisce lo 0-0 conclusivo.

Il Tabellino:

SIENA-ANCONA 0-0

SIENA: Lanni, Raimo, Favalli, Riccardi, Di Santo (83’ Arras), Belloni, Frediani (69’ Meli), Castorani (91’ Picchi), Paloschi (83’ De Paoli), Silvestri, Leone. All. Pagliuca

ANCONA: Perucchini, Bianconi, Mondonico, De Santis, Martina (82’ Brogni), Simonetti, Gatto, D’Eramo (46’ Prezioso), Barnabà, Mattioli, Moretti (65’ Petrella). All. Colavitto

ARBITRO: Delrio (Reggio Emilia)

ASSISTENTI: Piedipalumbo (Torre Annunziata), Munerati (Rovigo)