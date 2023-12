Sestri Levante-Ancona, gli highlights della gara e l'analisi di Colavitto

Amarezza, tanta. Forse anche più del disappunto, per la battuta d’arresto maturata a Vercelli, che ha visto l’Ancona dilapidare un vantaggio di due reti costruito alla fine del primo tempo e crollare nella ripresa, incassando tre gol in mezz’ora. Uno scivolone che potrebbe anche lasciare più strascichi a livello mentale, che non dal punto di vista della classifica per la squadra dorica per cui il bilancio in trasferta continua ad essere in rosso.

«Queste sono sconfitte pesanti – dice il tecnico dell’Ancona, Gianluca Colavitto – che possono incidere all’interno di uno spogliatoio un po’ fragile. Giocando in trasferta ci può stare che subisci gol e perdi qualche certezza, ma noi ne abbiamo perse un po’ troppe. Dobbiamo capire il perché di questo calo: era una partita che, nonostante la rete subita, si poteva benissimo portare a casa ragionando un po’ di più, cercando di essere sereni e tranquilli, senza cadere nella paura di essere rimontati, come poi è avvenuto. Ci sono diversi episodi che non siamo riusciti a portare a nostro favore, e non possiamo permetterci di fare questi regali, non esiste al mondo un fatto del genere. Purtroppo sta succedendo, li analizzeremo e da martedì si tornerà a lavorare in vista del Pescara: dobbiamo assolutamente fare in modo di invertire la rotta già da domenica».

Il mister dell’Ancona parla anche dell’occasione non sfruttata sul 2-2, con l’azione che ha portato Basso e Kristoffersen a pochi centimetri dalle rete del nuovo vantaggio ed il successivo micidiale contropiede sfruttato dal Sestri Levante per il gol vittoria, che ha mandato al tappeto l’Ancona, e si sofferma anche sulle scelte effettuate nella ripresa al momento di inserire forze fresche. «Può darsi che la palla fosse entrata – commenta Colavitto – ma non ero in prospettiva per vedere se avesse superato la linea o meno. Da quel possibile gol subisci il 3-2 in contropiede in quel modo, sono mazzate pesanti da digerire. Memori di questi colpi che stiamo subendo, dovremo risollevarci a tutti i costi».

«Lasciando da parte gli aspetti negativi, che ovviamente ci sono soprattutto nel secondo tempo – conclude l’allenatore – in questa partita ci sono state tante cose buone. Mi auguro che i giocatori, individualmente, faccino un esame interiore e tirino fuori l’aspetto positivo che è in ognuno di loro. Sono ragazzi che mi hanno accolto in maniera molto positiva e mi stanno dando tanto, anche oggi. La sostituzione di Paolucci? E’ stata una scelta tecnico tattica: se un allenatore fa una sostituzione è per il bene della squadra e per il bene di tutti, ho preferito concedere dei minuti a Basso che è un ragazzo che si impegna tanto in allenamento. In mezzo al campo ho sei centrocampisti, quando rientrerà D’Eramo saranno sette, quindi devo dare un po’ di spazio a ognuno di loro».