Ancona, sul neutro di Vercelli contro il Sestri Levante per ripartire e sbloccarsi

Ancona sul “neutro” di Vercelli (a porte chiuse) per ripartire e sbloccarsi. Due i temi centrali della sfida che vedrà i biancorossi opposti al Sestri Levante: c’è da cancellare il capitombolo interno contro il Pontedera della scorsa giornata per ricomicniare a muovere la classifica, e contestualmente tornare a vincere in trasferta, interrompendo un prolungato digiuno lontano dal "Del Conero" che si protrae dal blitz di Olbia risalente al 1° ottobre, ai tempi della gestione Donadel. Di fronte la formazione ligure che staziona in una posizione di classifica scomoda, sul penultimo gradino con la sola Fermana alle sue spalle e con appena una lunghezza racimolata nelle ultime quattro uscite. Ad accomunare le due formazioni, pertanto, l’esigenza di fare bottino pieno e di gettare le basi per una chiusura in crescendo della prima metà di regular season (il girone di andata terminerà con il turno pre-natalizio), che vedrà i dorici ospitare il Pescara e poi fare visita alla Lucchese.

Le probabili formazioni

Il “Comandante” Colavitto avrà regolarmente a disposizione Perucchini, che si sistemerà tra i pali nonostante il persistere del fastidio all’anca il quale lo obbligherà – ancora una volta – a stringere i denti. Le colonne centrali del pacchetto difensivo saranno Cella e Pellizzari, con Clemente e Martina – entrambi diffidati – avanti rispettivamente su Barnabà e l’acciaccato Agyemang per agire da terzini. Per ciò che concerne centrocampo ed attacco, non dovrebbero esserci sorprese: Gatto play con Saco e Paolucci a fiancheggiarlo sulla linea mediana, Spagnoli in mezzo con Energe e Cioffi esterni offensivi nel tridente d’attacco.

La squadra ligure dovrà rinunciare ancora una volta al capitano Massimiliano Pane, assenza che porterà mister Barilari a schierare al centro della difesa uno tra Regini e Grosso al fianco di Oliana. Il pacchetto arretrato a protezione di Anacoura si completerà con gli esterni bassi Podda e Furno i quali vanno verso la conferma dal 1’. Il reparto avanzato dovrebbe prevedere Candiano a spaziare tra le linee (preferito a Gala) ed a rifornire il tandem d’attacco composto da Forte e Margiotta: abbastanza delineato anche il centrocampo, con l’inamovibile Parlanti che verrà affiancato da Sandri (ultimamente preferito a Raggio Garibaldi) e Troiano.

Sestri Levante-Ancona, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Sestri Levante-Ancona, in programma domenica 10 dicembre settembre allo Stadio “Silvio Piola” di Ancona a partire dalle 14, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara, che per ordine della prefettura si disputerà a porte chiuse, sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 255 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Giorgio Di Cicco di Lanciano, assistenti Matteo Gentile di Isernia e Nirintsalama T. Andriambelo di Roma 1. Quarto ufficiale: Lorenzo Massari di Torino.