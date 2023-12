Minuto 52: CIOFFI!! Risponde l'Ancona con l'undici dorico che libera il destro dai venti metri, Anacoura blocca a terra.

Liguri scesi in campo in questo secondo tempo con grande piglio, biancorossi che soffrono l'approccio aggressivo dei padroni di casa.

Verticalizzazione di Oliana per Forte, delizioso pallonetto della punta rossoblù che scavalca Perucchini in uscita, la palla rimbalza sul palo: Cella prova a liberare di testa, ma sulla respinta c'è Margiotta che a porta spalancata mette dentro il gol dell'1-2.

Minuto 48: GOL DI MARGIOTTA!! IL SESTRI RIAPRE IL MATCH. SESTRI LEVANTE-ANCONA 1-2

Barilari opera due sostituzioni: termina il match di Ghigliotti e Troiano, al loro posto Sandri e Podda.

Minuto 46: INIZIA IL SECONDO TEMPO.

Minuto 45+3: FINISCE IL PRIMO TEMPO. ANCONA AVANTI DI DUE RETI.

Minuto 45+2: PERUCCHINI!! SUPER PARATA!! Gran numero di Parlanti, che conclude inquadrando lo specchio ma il portierone biancorosso gli sbarra la strada e salva la porta dorica.

Cioffi si vede respingere la conclusione, ma sulla palla vagante si avventa Energe che deposita la sfera in rete.

Minuto 45+1: ENERGE!! RADDOPPIO DELL'ANCONA! SESTRI LEVANTE-ANCONA 0-2

Minuto 45: Due i minuti di recupero accordati dall'arbitro.

Minuto 44: SACO! Cioffi difende in pallone ed innesca Coli Saco, che dal limite si libera e calcia rasoterra con il destro, il pallone finisce fuori vicinissimo al palo alla sinistra di Anacoura.

Minuto 39: Ci prova Forte, conclusione da posizione interessante, ma la palla si perde sul fondo.

Minuto 38: Interessante uno-due tra Spagnoli e Martina, cross del laterale dorico, sul quale Anacoura interviene e sventa.

Minuto 33: Prima conclusione in porta per i liguri: la effettua Candiano, tentativo mancino disinnescato da Perucchini.

Minuto 30: Anche Cioffi sul taccuino dei cattivi: ammonito per un intervento ruvido su Ghigliotti.

Minuto 29: MARTINA! Prodezza balistica dell'esterno biancorosso, che dalla distanza conclude ed obbliga Anacoura a respingere in tuffo.

Minuto 28: Primo ammonito della gara: giallo a Troiano per un intervento duro su Paolucci.

Minuto 20: Si attiva Candiano: prima corner scodellato in mezzo e respinto coi pugni da Perucchini, poi imbucata deliziosa per Margiotta, finito però in off-side.

Dopo aver sbandato nel primo quarto d'ora, il Sestri prova ad uscire dalla pressione esercitata dai biancorossi.

Minuto 14: PAOLUCCI SI DIVORA IL 2-0!!. Percussione di Cioffi che in area manda a vuoto due volte Furno, da posizione defilata calcia in porta ma Anacoura miracoleggia, clamoroso l'errore a porta praticamente sguarnita di Paolucci il cui tap-in in scivolata non inquadra lo specchio.

Saco attiva Clemente che dal fondo pennella un cross perfetto, sul quale decolla Spagnoli che di testa salta più in alto di tutti e sblocca il punteggio.

Minuto 11: SPAGNOLI!! ANCORA LUI!! SESTRI LEVANTE-ANCONA 0-1

Minuto 9: Si riaffaccia l'Ancona nei sedici metri finali rossoblù: sinistro a girare di Saco, troppo debole, Anacoura blocca senza problemi.

Formazione dell'Ancona che rispecchia le previsioni della vigilia. Padroni di casa che recuperano capitan Pane per la panchina, in campo nella difesa locale Matteucci e Ghigliotti alla prima apparizione dal 1'.

Minuto 3: Prima conclusione dell'Ancona verso la porta difesa dall'ex Anacoura. Palla sul fondo.

Minuto 1: FISCHIO D'INIZIO

Le formazioni ufficiali:

SESTRI LEVANTE: Anacoura, Ghigliotti, Oliana, Matteucci, Furno, Raggio Garibaldi, Parlanti, Troiano, Candiano, Forte, Margiotta. All. Barilari

A disposizione: Olivieri, Raspa, Pane, Andreis, Nenci, Sandri, Gala, Grosso, Podda, Toci, Busatto.

ANCONA: Perucchini, Clemente, Cella, Pellizzari, Martina, Gatto, Saco, Paolucci, Spagnoli, Cioffi, Energe. All. Colavitto

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Nador, Peli, Marenco, Agyemang, Kristoffersen, Dutu, Radicchio, Barnabà, Mattioli, Gavioli, Basso.

In un “Piola” senza pubblico, l’Ancona prova a voltare pagina dopo il k.o. casalingo col Pontedera ed a trovare un successo esterno che manca da due mesi. Quella di Vercelli contro il Sestri Levante è una partita molto più complessa di quanto la precaria graduatoria dei liguri – attualmente penultimi – può far credere. Nonostante le sconfitte incassate in campionato, la squadra di Barilari ha saputo esprimere un gioco di qualità per la categoria, tenendo testa anche a formazioni ben attrezzate e collezionando diverse sconfitte di misura. Determinante sarà pertanto l’approccio ad un impegno che nasconde diverse insidie, ma tappa fondamentale nel cammino dei dorici finalizzato ad evitare di essere risucchiati nella parte bassa della classifica.