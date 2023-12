Harakiri Ancona, rimontata e battuta: le trasferte restano indigeste

Da un match controllato e dominato nei primi 45 minuti di gioco, chiusi con un vantaggio di due reti sul Sestri Levante tenuto a galla dalle parate di Anacoura, ad una sconfitta che avrà anche dell’incredibile, ma non è affatto frutto della sfortuna, tantomeno episodica. L’Ancona esce battuta da Vercelli: era lecito attendersi un pieno di punti, con la squadre negli spogliatoi al riposo sul 2-0 per la formazione di Colavitto, ma invece ad essersi colmato è il serbatoio della frustrazione e del disappunto, osservando la trasformazione di una squadra che sembrava sul punto di straripare nel primo segmento di gara, smarrendosi invece al cospetto di quella ligure, rientrata in campo dopo l’intervallo con piglio e determinazione tali da mettere prima i dorici alle corde, e poi sbatterli al tappeto con tre reti buone per ribaltare lo 0-2 della prima metà di incontro.

La più classica delle gare a due facce, insomma. Bella quella dell’Ancona nel primo quarto d’ora di un match approcciato in maniera decisa: gol di Spagnoli (l’ottavo stagionale) su un perfetto centro di Clemente, 2-0 sciupato da Paolucci a stretto giro di posta dopo un miracolo di Anacoura su Cioffi, ma comunque arrivato nel finale grazie al tap-in di Energe, giusto premio ad una pressione costante. Che ha peraltro portato i dorici ad avere anche altre opportunità di passare, mettendo alla frusta un Sestri Levante in apnea ed arrivato pericolosamente dalle parti di Perucchini solo in pieno recupero, con l’iniziativa di Parlanti disinnescata dal portiere biancorosso in quello che costituisce l’unico tiro in porta dei padroni di casa nei primi 45 minuti.

Da qui in avanti, comincia un’altra gara. Complici anche i correttivi apportati da Barilari, che in particolare getta nella mischia Sandri e Gala al posto di un Troiano poco efficace e di un Raggio Garibaldi impalpabile. Ma più in generale inizia una mezz’ora da incubo per l’Ancona, la cui difesa viene presa due volte di infilata: Oliana prima e Parlanti poi confezionano due assist che si traducono nel 2-2 con cui il Sestri rimette in equilibrio la sfida. I dorici sbandano, anche perché la qualità in campo non c’è più (fuori Cioffi, Energe e Paolucci), il calo di Saco – bene per un’ora – non garantisce più adeguato filtro nel pacchetto di mischia e risultare pericolosi diventa molto più complesso. L’unica fiammata è il preludio alla frittata: al minuto 80 il pallone danza nell’area piccola rossoblù e viene spazzato sulla linea, innescando un contropiede fulmineo che porta Forte a timbrare la doppietta personale (anche lui a quota 8) ed a far calare il sipario.

Non si può certo fare riferimento a quell’occasione non capitalizzata sul 2-2 per dare fiato a recriminazioni di sorta: contro una formazione in evidente difficoltà di risultati e scesa peraltro in campo con un assetto inedito, non è pensabile sentirsi al sicuro con due gol di vantaggio e concedere un tempo per rimontare. E se da una parte certi cali di attenzione e di intensità finiscono con l’essere pagati a caro prezzo, d’altro canto è bene cominciare a ragionare sui motivi che portano la squadra ad accusare determinati alti e bassi. Riflessioni correlate alla necessità di intervenire sul mercato: l’Ancona è questa, nel bene (recentemente in casa e nel primo tempo di Vercelli) e nel male, soprattutto in trasferta dove non riesce proprio ad incidere. Per evitare il rischio di una seconda parte di torneo all’insegna del sudore – freddo – e pure di qualche lacrima, vista una classifica corta che non permette troppe distrazioni, non sarebbe allora il caso di mettere mano alla rosa?