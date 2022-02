Sereni illude, Rosafio pareggio: l’Ancona ferma la big Reggiana

L’Ancona si illude contro la corazzata Reggiana e per poco non tocca l’impresa nel gelido pomeriggio del Del Conero. Alla fine termina 1-1 con lo stato d’animo più affranto che è sicuramente degli ospiti, in ritardo di due punti rispetto alla capolista Modena (potenziali cinque visto l’impegno dei gialloblu in programma al Braglia domani contro il Pescara).

Nel primo tempo la Regia parte bene cercando sin da subito di far valere le proprie armi. Uno scontro tra Cremonesi e Avella tiene il pubblico in apprensione per quest’ultimo che, dopo qualche minuto, si rialza e prosegue la sua gara. Ritmi ottimi da parte di entrambe le squadre ma poche occasioni, con un gol giustamente annullato all’esterno granata Guglielmotti. Nella ripresa si accende la partita e si accende anche la “Nord” perché al diciassettesimo Sereni trasforma il rigore (quota dieci reti stagionali e quattro centri dal dischetto in altrettante massime punizioni) conquistato da Faggioli e sigla l’1-0. Lo stesso Faggioli, tuttavia, si fa cacciare qualche minuto dopo per doppia ammonizione costringendo i dorici alla difensiva. Il pareggio ospite arriva al trentasettesimo, ed è rocambolesco, perché nessuno si avventa sul cross di Rosafio dalla trequarti che termina la sua corsa alle spalle di Avella.

L’Ancona tornerà a lavorare da martedì pomeriggio al Paolinelli per iniziare a preparare la trasferta di domenica (ore 14.30) al Recchioni contro la Fermana. Da verificare le condizioni di D’Eramo, in tribuna per un problema fisico che non lo fa allenare con continuità. Rientrerà Rolfini che ha scontato la giornata di squalifica.

ANCONA MATELICA – REGGIANA 1-1

ANCONA (4-3-3): Avella; Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; Delcarro (40st Palesi), Gasperi (36st Papa), Iannoni; Del Sole (18st Moretti), Faggioli, Sereni (40st Bianconi) All. Colavitto

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Cremonesi, Camigliano (7st Rosafio); Guglielmotti (30st Scappini), Radrezza (20st Muroni), Cigarini, Sciaudone (20st D’Angelo), Contessa; Zamparo (20st Arrighini), Lanini All. Diana

Arbitro: Giordano di Novara

Reti: 17st Sereni (rig.), 37st Rosafio

Note: ammoniti Gasperi, Cigarini, Guglielmotti, espulsi Faggioli, angoli 1-11, recupero 2’+ 5’, spettatori 2165 per un incasso di 19.739,54 euro