Senigallia protagonista in Tv con la trasmissione di Sky Sport "Calciomercato L’Originale"

SENIGALLIA - Si è tenuta questa mattina, presso la sala Giunta della sede municipale, la conferenza stampa di presentazione del Programma Calciomercato L’Originale, la più seguita di Sky Sport, che la città di Senigallia ospiterà dal 10 al 14 giugno. Si tratta di uno dei programmi sportivi con i maggiori ascolti a livello italiano. Il programma è diventato negli anni un must di Sky Sport grazie all’inseparabile trio composto da Alessandro Bonan, l’ideatore e conduttore del format, Gianluca Di Marzio, che racconta le operazioni di giornata, e Fayna, che pesca le più insolite curiosità dal web.

La location scelta per ospitare la trasmissione è tra le più suggestive che Senigallia può offrire, e cioè il piazzale antistante la Rotonda a Mare. Gli ospiti che si alterneranno sul palco sono ex giocatori e giornalisti sportivi come Costacurta, Quagliarella, Marocchi, Minotti, Bucciantini, Condò, Teotino e altri ancora. Tutti volti conosciuti a livello nazionale e da anni associati al canale nazionale sportivo per eccellenza. Con picchi di 400.000 telespettatori a puntata ed un potenziale di oltre 2 milioni di utenti collegati settimanalmente tra dirette, repliche e canali social, “Calciomercato L’Originale” va in onda in diretta dal lunedì al venerdì alle 23 ma prevede anche repliche al mattino e al pomeriggio, colpendo così un po’ tutte le fasce orarie per un totale di 20 messe in onda settimanali.

Oltre al collegamento principale, previsto di fronte alla Rotonda a Mare (dalle 23 alle 24), ogni giorno ci saranno altri collegamenti in luoghi simbolo della città e questo garantirà una promozione turistica di grande impatto nazionale. Inviati della trasmissione ogni giorno effettueranno ben 3 collegamenti da luoghi simbolo di Senigallia. La promozione prevede anche la messa in onda, ad inizio e fine trasmissione, dello spot ufficiale del Comune, interviste a istituzioni e stakeholder, per illustrare la strategia in tema di turismo e comunicazione del suo brand. Durante la settimana saranno organizzate delle esterne per promuovere la storia, arte, cultura, tradizione, prodotti tipici e tanto altro ancora, per un totale di circa 20 ore di messa in onda per regalare una suggestiva cartolina di Senigallia.

«Siamo contenti ed orgogliosi di ospitare una trasmissione sportiva importante come Calciomercato L’originale – ha dichiarato il primo cittadino, Massimo Olivetti – soprattutto all’inizio di una stagione estiva ricca di appuntamenti. La presenza a Senigallia di noti professionisti del calcio e di conduttori del calibro di Bonan, Fayna e Di Marzio sarà un’occasione di incontro anche per tutti i giovani che sono appassionati di calcio».

Questo il calendario degli ospiti che si alterneranno a Senigallia, oltre ovviamente a Boban, Di Marzio, Fayna e Luca Marchetti che resteranno per tutta la settimana:

lunedì 10 giugno: Alessandro Costacurta, Lorenzo Minotti, Massimo Marianella

martedì 11 giugno: Alessandro Costacurta, Lorenzo Minotti, Paolo Condò

mercoledì 12 giugno: Marco Bucciantini, Fernando Orsi, Paolo Condò

giovedì 13 giugno: Fabio Quagliarella, Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino

venerdì 14 giugno: Fabio Quagliarella, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi