Senigallia Calcio, Matteo Rragami convocato nell'Under 17 della Lnd

L’attaccante classe 2005 Matteo Rragami è tra i diciotto calciatori classe 2005 appartenenti ai club di Serie D e dei campionati regionali convocati da mister Sanfratello per il torneo “Memorial Ponte Morandi”, in programma a Torre del Greco, quadrangolare al quale parteciperà la Rappresentativa Under 17 LND insieme a Benevento, Genoa e Turris. Il gruppo si è aggregato domenica in Hotel per sottoporsi ai tamponi di controllo, ed ha cominciato nelle giornate di lunedì e martedì le sedute di allenamenti in vista del match di debutto contro il Benevento, che si disputerà domani alle ore 17 presso lo Stadio Comunale “Amerigo Liguori”). Nella mattinata di giovedì si giocheranno le finali valevoli per l’assegnazione del terzo e del primo posto (in programma rispettivamente alle ore 9 ed alle ore 11, sempre all’ Amerigo Liguori). Tutte le partite dell'Under 17 LND saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Eleven della LND

Grande è la soddisfazione per il Senigallia Calcio, per cui Rragami è motivo di orgoglio e riprova della bontà dell’attività svolta dalla società a livello giovanile e non solo. «Siamo contenti per Matteo, unico marchigiano della spedizione - sono le parole del direttore sportivo del sodalizio senigalliese, Massimiliano Frulla – perché oltre ad essere un ottimo atleta é prima di tutto un bravo ragazzo. Personalemente seguo Matteo da quando ha iniziato a giocare a calcio, e sempre stato con noi, quindi sono orgoglioso di lui e soprattutto sono contento del lavoro che abbiamo fatto come società negli anni per il quale voglio ringraziare tutto lo staff tecnico che giornalmente lavora con i nostri ragazzi con passione e professionalità».