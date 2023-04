Scuola del movimento, accordo tra Ancona e Associazione Ginnastica Giovanile Ancona

U.S. Ancona e Associazione ginnastica giovanile Ancona insieme. La scuola del movimento è un progetto che si colloca all’interno della scuola calcio. Nasce dall’esigenza di dare un maggior bagaglio di esperienze motorie al bambino che, anche se ha scelto la disciplina calcio, non può non avere altre opportunità. Il club punta molto su questo progetto che è rivolto ai più piccoli (ragazzini di 5-6 anni). L’obiettivo è quello di dedicare attenzione ai particolari e che parte per ricreare le condizioni motorie di strada. La ginnastica artistica, il karate, e il basket sono le attività che si alterneranno con il calcio. Il club biancorosso, in tal senso, ha suggellato la terza collaborazione e completa così il mosaico.

«E’ un’idea nuova quella dell’Ancona – ha detto il tecnico Riccardo Pallotta – che la mia associazione ha sposato completamente visto che anche noi abbiamo la stessa linea di pensiero. In particolare il Presidente Maurizio Urbinati, da sempre sensibile a iniziative di questo tipo. Ad oggi, non c’è nessuna società sportiva che programma in questa maniera come sta facendo il club biancorosso. Con il Responsabile del Settore giovanile Leonardo Scodanibbio, c’è stata subito sintonia e personalmente non vedo l’ora di cominciare. Faremo otto incontri in palestra con cadenza settimanale, a disposizione, oltre alle nostre conoscenze, metteremo tutta l’attrezzatura presente nella struttura. I ragazzi avranno l’occasione di fare un esperienza differente dal campo di calcio e apprezzeranno, mi auguro, gli sforzi profusi dall’Ancona. Sono state gettate le basi per una collaborazione proficua».

Infine il commento proprio di Scodanibbio: «E’ una collaborazione della quale siamo molto felici, Riccardo si è dimostrato fin da subito professionista serio e disponibile. Come sapete, siamo molto sensibili a tutte quelle attività che possano aumentare la qualità delle esperienze dei nostri ragazzi. Crediamo che con l’ Associazione Ginnastica Giovanile Ancona, possa instaurarsi un rapporto con ampi margini di sviluppo nel breve periodo».