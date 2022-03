I giovani della Fortitudo-Fabriano di nuovo in campo per il “BFC 05-13 Kids”

Nel pomeriggio di lunedì, all’Antistadio di Fabriano, si sono svolte la seconda e terza seduta di allenamento pratico del progetto “BFC 05-13 Kids”, che vede l’affiliazione della Scuola Calcio Fortitudo – Fabriano Cerreto al Bologna FC 1909. La giornata è partita con il primo gruppo, i nati nel 2012, i quali hanno seguito le indicazioni dei mister Massimo Ventura e Matteo Scaglioni, rispettivamente Collaboratori Tecnici dei gruppi Under 17 ed Under 16 del Settore Giovanile Bologna Fc 1909.

«Oggi abbiamo lavorato su categorie diverse rispetto al nostro ultimo appuntamento, erano in campo ragazzi del 2011 e 2012 – ha affermato mister Ventura – e ci siamo concentrati nella fase iniziale dell’allenamento principalmente sul passaggio e sulla guida della palla, poi situazioni di gioco, quindi anche tiri in porta. I ragazzi si sono comportati benissimo e con grande disciplina, sono andati tutti molto bene dimostrando il giusto atteggiamento. Faccio personalmente i complimenti allo staff tecnico della Scuola Calcio Fortitudo – Fabriano Cerreto, queste giornate sono la dimostrazione che durante l’anno viene svolto un ottimo lavoro ed i progressi e la qualità dei ragazzi si vedono».

“Oggi eravamo in due a dirigere l’allenamento – sottolinea mister Matteo Scaglioni, che ha affiancato Massimo Ventura nella seduta con i gruppi 2011 e 2012 – e con gruppi così numerosi è fondamentale. Essendo in due siamo riusciti a dividere equamente il lavoro: tutto viene più semplice e anche molto più bello per i bambini. Abbiamo lavorato con quattro esercitazioni per ogni gruppo più la partita finale e siamo rimasti molto soddisfatti».

Il Responsabile Tecnico della Scuola Calcio Fortitudo-ASD Fabriano Cerreto Besim Useini, a fine allenamento, ci ha tenuto a ringraziare i due mister del BFC 1909 ma anche tutto lo staff tecnico della Scuola Calcio: «Abbiamo trovato nuovamente grande entusiasmo da parte dei ragazzi, sono molto partecipi e quello con i mister del Bologna FC 1909 è un appuntamento che sia loro, sia i loro genitori, attendono con grande voglia. Grazie innanzitutto ai mister Ventura e Scaglioni per la loro disponibilità e la loro professionalità. Queste, oltre ad essere giornate belle e piacevoli per tutti i nostri ragazzi, sono giornate di formazione per i mister della nostra Scuola Calcio che rispondo sempre presenti con professionalità. La formazione è fondamentale per crescere e per poter migliorare insieme a tutti i nostri bambini della Scuola Calcio. Nei prossimi mesi avremo altri appuntamenti per il progetto “BFC Kids 05-13” e siamo molto orgogliosi».