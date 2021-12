Due perle di Diomede lanciano il Valfoglia, disco rosso per il SassoGenga

Il Sassoferrato Genga chiude il 2021 rimandando ancora l’appuntamento con una vittoria che manca ormai da due mesi (ultima affermazione a fine ottobre, con l’1-0 sul campo dell’Atletico MondolfoMarotta) e cede ad un Valfoglia che, con la terza vittoria consecutiva, torna ad inserirsi nella bagarre per un posto nella zona play-off con inoltre una gara da recuperare (la sfida della quindicesima giornata – proprio contro l’Atletico – che dopo il rinvio è stata programmata per il 19 gennaio). Le due formazioni hanno dato vita ad una gara gradevole, con gli ospiti che sono riusciti a portarsi in vantaggio grazie alla perla di Diomede, direttamente su calcio di punizione, al 20’. Immediata la replica dei padroni di casa, all’arrembaggio per cercare di raddrizzare le sorti della sfida, ma Marchi – tra i più attivi – non riesce a trafiggere Adebiyi al 30’ ed al 39’.

Dopo il riposo la pressione dei padroni di casa non accenna a diminuire, e viene premiata con la rete del pareggio che viene siglata da Passeri con un efficace colpo di testa. La parità dura il breve volgere di un giro di lancette, perché al 53’ è ancora Diomede a riportare avanti i suoi, grazie ad una conclusione dalla lunga distanza che non lascia scampo a Santini. Generoso il forcing dell’undici di Bazzucchi, ma il Valfoglia si difende con ordine senza correre particolari rischi. Il SassoGenga resta in dieci al minuto 80 per il rosso a Bianconi (espulso per somma di ammonizioni) e tenta il tutto per tutto senza però evitare la nona sconfitta stagionale, ed un poco tranquillizzante terzultimo posto in graduatoria, a +4 dalla zona retrocessione.

Il Tabellino:

SASSOFERRATO GENGA – VALFOGLIA 1-2 (0-1 p.t.)

SASSOFERRATO GENGA: Santini, Bellucci (57’ Guidubaldi), Chiocci (86’ Piermattei), Chioccolini, Bianconi, Valler, Passeri, Bianchi, Boutlata (72’ Galletti), Marchi, Colombo. All. Bazzucchi

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi (90’ Magnani), Cenciarini, Pedini, Scoccimarro (80’ Elazaj), Sanchini, Capi, Diomede, Donati, Ricciotti, Giunchetti. All. Angelini

ARBITRO: Serpentini (FM)

ASSISTENTI: Bejko (MC), Cercaci (MC)

RETI: 20’ Diomede, 52’ Passeri, 53’ Diomede