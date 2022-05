Il SassoGenga non graffia, la Passatempese avvicina la salvezza

Poche emozioni, nessuna rete, ed un punto che fa più comodo alla Passatempese che non ai padroni di casa. Il Sassoferrato Genga non sfonda e si deve accontentare di un pareggio che, visti i contemporanei passi falsi delle formazioni invischiate nella zona play-out, assume i contorni di chance sprecata per accorciare il divario dal tredicesimo posto. Ed il blitz del Loreto in quel di Castelfidardo riapre anche i discorsi legati alla retrocessione diretta, visto che la squadra di mister Perini vede accorciarsi a quattro lunghezze il vantaggio dalla formazione mariana, a quattro tornate dal termine.

Il match non regala troppe emozioni, con i gialloblu di Busilacchi che partono con il piede giusto collezionando tre calci d’angolo, e sfiorando il palo con la conclusione di Stortoni. Risponde il Sassogenga con una fuga di Chiocci, che scodella al centro senza trovare adeguato supporto dai compagni di squadra, e con l’incursione di Passeri che va giù in area reclamando la massima punizione che però non viene accordata. Al 20’ di nuovo Chiocci protagonista, con un tiro a giro disinnescato da Campana, ultima vera occasione da segnalare prima del duplice fischio.

Nella ripresa è ancora la Passatempese a partire col piede giusto, con un bel tiro di Pieroni. Ma la palla più ghiotta per stappare un incontro bloccato ce l’ha Valler, di testa, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, ma il pallone sorvola la traversa. I titoli di coda scorrono su una velleitaria conclusione di Passeri, su cui Campana risponde presente senza troppi problemi. I gialloblu strappano un punto e si avvicinano al traguardo della salvezza diretta, mentre il Sassoferrato Genga – atteso ora da Valfoglia e Barbara – rimane ancora nelle sabbie mobili.

Il Tabellino:

SASSOFERRATO GENGA – PASSATEMPESE 0-0

SASSOFERRATO GENGA: Santini, Imperio, Chiocci (95’ Piermattei), Chioccolini, Bianconi, Valler, Passeri, Caseiro Lesieur, Barreiro Flores, Marchi, Di Nuzzo (67’ Boutlata, 85’ Galletti). All. Perini

PASSATEMPESE: Campana, L. Agostinelli, Esposito, Iannaci, Mandolini, G. Mezzanotte (60’ Castorina), Capomagi (66’ Della Rossa), Stortoni, Ferreyra (46’ Pigliacampo), Martiri (78’ Maraschio), Pieroni (75’ Cardoni). All. Busilacchi

ARBITRO: Skura (Jesi)

ASSISTENTI: Bara (MC), Zela (AN)