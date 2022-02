Doppio Testoni e l'Osimo Stazione va: SassoGenga piegato in pieno recupero

Vittoria meritata per i ferrai che s’impongono con una gara tutto cuore e determinazione. La linea verde di mister Fenucci funziona, nonostante le importanti assenze. In avvio, lunga fase di studio con le squadre molto abbottonate. La prima conclusione verso la porta è dei padroni di casa al 14′ con Passeri che spara alto. I biancoverdi ordinati e attenti si affidano alle geometrie del baby Polenta sempre lucido nella zona nevralgica del campo. Al 32′ Bassotti mette in mezzo, ma Testoni arriva con un attimo di ritardo. Brivido al 35′ quando Barriero per i locali calcia da posizione vantaggiosa con palla in angolo.

Nella ripresa partita decisamente più vivace. Inizia al 50′ Marchi con salvataggio sulla linea di Gigante. Ma l’Osimo Stazione c’è e col passare dei minuti conquista spazi e campo. Tant’è che al 64′ da angolo di Masi è puntuale l’incornata di Testoni per il vantaggio biancoverde. Al 66′ Malatesta ha la palla buona, ma il tiro lambisce il palo. Al 74′ Taddei al momento della conclusione è agganciato in area per il più solare fallo da rigore, con relativa topica dell’arbitro che sorvola. Di lì a poco al 76′ dagli sviluppi d’angolo Valler di testa realizza il gol del pari. Ma i biancoverdi non si deprimono e volitivi si riorganizzano con azioni ficcanti. Al 92′ la squadra ospite è premiata da cotanta determinazione: punizione magistralmente calciata da Staffolani con stoccata vincente di Testoni per il gol che vale tre punti di platino e che porta a sette il numero delle vittorie in campionato.

Il Tabellino:

SASSOFERRATO GENGA – OSIMO STAZIONE 1-2 (0-0 p.t.)

SASSOFERRATO GENGA: Santini, Piermattei, Colombo (74′ Guidubaldi), Chioccolini, Bellucci, Valler, Passeri, Caseiro Lesieur (53′ Chiocchi), Barriero Flores, Marchi (82′ Galletti), Boutlata. All. Gobbi.

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Cucinella, Ippoliti, Gigante, Gyabaa Douglas, Polenta (82′ Gelli), Testoni, Bassotti (65′ Marconi), Varoli (57′ Malatesta), Masi (73′ Staffolani), Taddei. All. Fenucci.

ARBITRO: Ricciarini (PU)

ASSISTENTI: Bejko (Jesi), Cercaci (MC)

RETI: 64′ Testoni, 76’ Valler, 92′ Testoni