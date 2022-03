Tris Osimana: disco rosso per il SassoGenga contro la capolista

Pronostico rispettato al Comunale di Sassoferrato, dove la capolista Osimana si impone sui padroni di casa sbloccando il punteggio nella prima metà di gara per poi mettere al sicuro i tre punti con un micidiale uno-due alla mezz’ora della ripresa.

Sono i giallorossi ad affacciarsi per primi nella metà campo avversaria, con due pericolosi traversoni al 9’ ed al 15’ controllati però dalla retroguardia sentinate. Il Sassoferrato Genga si difende con ordine concedendo poco, e prova a graffiare al 32’ con Di Nuzzo che però alza troppo la mira. Al 35’ gli ospiti si portano a condurre: l’1-0 porta la firma di Mercanti che si incunea tra le maglie del pacchetto arretrato locale e con un tocco sul palo più distante deposita la sfera in fondo al sacco. La risposta dei locali è affidata a Valler, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ed al 44’ con Passeri il cui colpo di testa seguente ad azione di calcio d’angolo non inquadra lo specchio della porta.

Avvio di secondo tempo con il SassoGenga che perviene al pareggio, ma l’arbitro annulla il gol tra le proteste dei padroni di casa ed il punteggio non cambia. L’1-1 sfumato affievolisce la verve della squadra di mister Perini, che rischia di capitolare per due volte con Alessandroni che prima su inzuccata e poi solo davanti a Di Claudio non riesce a capitalizzare le occasioni costruite. Ma alla mezz’ora l’Osimana mette al sicuro il risultato: al 75’ Pasquini timbra il raddoppio su un’azione viziata da un presunto contatto irregolare non ravvisato però dall’arbitro, e tre minuti più tardi è Labriola a firmare il tris sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, fissando il risultato sul 3-0 conclusivo.

Il Tabellino:

SASSOFERRATO GENGA – OSIMANA 0-3 (0-1 p.t.)

SASSOFERRATO GENGA: Di Claudio, Passeri, Chiocci, Chioccolini, Bianconi, Valler, Di Nuzzo (58’ Boutlata), Caseiro (65’ Marchi), Barreiro, Colombo (80’ Piermattei), Guidubaldi (85’ Lippolis). All. Perini

OSIMANA: Chiodini, Andreucci, Micucci, Bambozzi, Patrizi, (28’ Montesi) Labriola, Proesmans, Mercanti (88’ Farotti), Alessandroni (88’ Romanelli), Ganci, Pasquini (67’ Madonna). All. Mobili

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Bianchi (PU), Illuminati (MC)

RETI: 35’ Mercanti, 75’ Pasquini, 78’ Labriola