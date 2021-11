Olimpia Marzocca, altro blitz: a Sassoferrato terza vittoria in trasferta

Squadra in casa

Squadra in casa Sassoferrato Genga

L’Olimpia Marzocca continua a furoreggiare in trasferta, e conquista i tre punti anche al “Comunale” di Sassoferrato, dopo aver espugnato con due clean sheet anche i campi di Cantiano e Castelfidardo. Ne fa le spese il Sassoferrato Genga, arrivato alla terza sconfitta consecutiva ed ora scivolato al terzultimo posto nella graduatoria.

La formazione di mister Giuliani si fa preferire per la migliore organizzazione di gioco ma anche per l’approccio alla sfida, tanto che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina va vicina al gol già al 13’, ma è il palo a negare l’1-0. Il punteggio si sblocca tre minuti più tardi, quando una perentoria incornata di Moschini regala il vantaggio all’Olimpia. Flebile la reazione dei padroni di casa, che prende forma solo con un tiro di Bianchi che Giovagnoli controlla senza problemi.

Nella ripresa sono ancora gli ospiti a partire con il piede giusto, e solo un provvidenziale Santini – con una doppia parata – evita al Sasso di capitolare già in apertura di secondo tempo. I locali si fanno allora vedere al 50’ con Bianconi il cui preciso colpo di testa viene deviato da Giovagnoli, ma al 61’ subiscono il 2-0 siglato da Roberto. A riaccendere le speranze per la formazione di mister Bazzucchi è capitan Chioccolini, che direttamente su punizione accorcia le distanze riaprendo i giochi, ma a 6’ dal termine una massima punizione accordata dal direttore di gara al Marzocca manda sul dischetto Paolini, che batte Santini e fa calare il sipario sulla partita.

Il Tabellino:

SASSOFERRATO GENGA – OLIMPIA MARZOCCA 1-3 (0-1 p.t.)

SASSOFERRATO GENGA: Santini, Piermattei, Passeri, Bianchi, Bellucci, Bianconi, Colombo (46’ Bejaoui), Chioccolini, Petrini (70’ Farinelli), Guidubaldi, Bonci (77’ Lippolis). All. Bazzucchi

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Marchesini (63’ Clementi), Pigini, Rossi, Montanari, Bonvini, Roberto, Brunori, Moschini (78’ Brugiatelli), Paolini, Arcuri (63’ Mandolini). All. Giuliani

ARBITRO: Sabbouh (FM)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Gasparri (PU)

RETI: 16’ Moschini, 61’ Roberto, 72’ Chioccolini, 84’ Paolini su rig.