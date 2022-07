SassoGenga, mercato top: ingaggiati Carboni e Paoluzzi

Al momento dell’analisi, della riflessione e della pianificazione dell’immediato futuro, il Sassoferrato Genga ha fatto seguire quello di agire. Troppo bruciante il recente ricordo di una retrocessione dalla Promozione maturata prima della conclusione della regular season, peraltro senza nemmeno salire sulla scialuppa di salvataggio dei play-out, per non spingere la dirigenza ad un veloce reset e ad un rilancio per cercare di riconquistare subito la categoria perduta. Per questo motivo, la programmazione è partita immediatamente e il primo tassello è stato messo al suo posto con la riconferma di mister Tito Perini, coadiuvato dal preparatore atletico Mauro Rotatori, già presentati ai tifosi in occasione della Settimana Biancazzurra.

Contestualmente, il club ha già annunciato alcuni rinnovi importanti: saranno ancora in maglia SassoGenga l’esterno Luigi Di Nuzzo (tornato lo scorso dicembre), e la coppia di centrocampisti formata da Alessio Chioccolini ed Alessio Passeri. Già particolarmente nutrita la pattuglia delle “new entry”: si parte dalla difesa con Paolo Paoluzzi, centrale che ha alle spalle diverse stagioni in Eccellenza e Promozione ed è reduce dall’anno al Pioraco nel corso del quale ha realizzato cinque reti. Di elevatissima qualità anche l’innesto di Marco Carboni, ventinovenne centrocampista per anni al Barbara e la scorsa stagione autore di ben tredici reti. Ma anche il reparto offensivo è stato adeguatamente puntellato: c’è il ritorno in biancazzurro di Emanuele Piermattei, all’opera negli ultimi ventiquattro mesi tra Castelbellino e Pergola, e l’arrivo di un bomber di razza come Edoardo Ricci, già cento reti realizzate in carriera venti delle quali nel torneo appena concluso, che lo ha visto protagonista con la maglia della Pergolese.