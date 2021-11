Colombo tiene a galla il SassoGenga, col Moie Vallesina è 1-1

Si chiude con un pareggio sostanzialmente giusto il match del Comunale, con il Sassoferrato Genga che muove ancora una classifica comunque ancora traballante, ed il Moie che conclude un novembre positivo il quale ha portato in dote tre pareggi per 1-1 e l’affermazione contro il fanalino di coda Cantiano. Più propositivi i padroni di casa ad inizio match, sebbene Perez si limiti a sbrigare solo l’ordinaria amministrazione, e così nella prima mezz’ora i taccuini si aprono solo per annotare il brutto infortunio occorso a Marchi – al minuto 26 - costretto a lasciare il posto a Farinelli. La sfida sale di tono dalla mezz’ora in poi: al 33’ Santini è provvidenziale su una conclusione da fuori area degli ospiti, che però poco dopo riescono a sbloccare il punteggio. Al 38’ Santini in uscita mette giù Api, l’arbitro assegna la massima punizione che Arcangeli trasforma per l’1-0 con cui le due squadre vanno al riposo.

La seconda frazione comincia con la squadra di mister Bazzucchi a spingere forte sul pedale del gas, ma dopo un quarto d’ora la fiammata d’orgoglio si affievolisce e sono anzi gli ospiti a sfiorare il 2-0 con la conclusione di Di Caterino. Sono allora i “baby” della compagine sentinate a confezionare al 79’ l’azione che ristabilisce l’equilibrio: cross di Piermattei per la testa di Colombo – entrato nel corso della ripresa – e palla nel sacco per l’1-1. Sarà poi lo stesso Piermattei, al minuto 87, a salvare i locali con un intervento sulla linea di porta, che nega il gol del raddoppio al Moie Vallesina e blinda un 1-1 che accontenta entrambe le formazioni.

Il Tabellino:

SASSOFERRATO GENGA – MOIE VALLESINA 1-1 (0-1 p.t.)

SASSOFERRATO GENGA: Santini, Piermattei, Passeri, Chioccolini, Bellucci, Bianconi, Bonci (75’ Bejaoui), Bianchi, Marchi (28′ Farinelli), Guidubaldi, Petrini (58’ Colombo). All. Bazzucchi

MOIE VALLESINA: Perez, Di Caterino (80’ Pandolfi), Serantoni, Arcangeli (44′ Federici), Canulli, Colombaretti, Trudo (79’ Martellucci), Mosca, Api, Borocci, Cercaci (68’ Togni). All. Rossi.

ARBITRO: Denti (PU)

ASSISTENTI: Bruscantini (MC), Bohorquez (MC)

RETI: 38’ Arcangeli su rig., 79’ Colombo